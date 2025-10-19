Brutta prestazione delle Aquile che non riescono ancora a vincere. Catanzaro-Padova, valida per l’ottavo turno di Seri B, ha visto i giallorossi uscire dal Ceravolo con un’altra sconfitta, la seconda consecutiva. Agli ospiti basta il gol di Perrotta nel primo per conquistare i tre punti. Da segnalare, sempre nella prima frazione di gioco il rigore fallito da Iemmello. Nella ripresa non arriva la reazione delle Aquile e i giocatori escono dal campo tra i fischi degli spettatori del Ceravolo. Ora la classifica, con sei punti raccolti in otto giornata, comincia a preoccupare.

Primo tempo

Il Catanzaro parte forte, la partita si gioca nella metà campo occupata dai giocatori biancoscudati. Ci sono 5 caci d’angolo in favore dei giallorossi nei primi 6 minuti di gioco.

Dopo l’inizio frenetico, il ritmo si abbassa e le Aquile provano a essere più ordinate, senza però riuscire a concludere verso la porta. Mentre al 20’ gli ospiti sono pericolosi con Lasagna che approfitta di un clamoroso errore di Antonini nei pressi del limite e recupera palla, entra in area e conclude forte rasoterra, ma Pigliacelli è attento e respinge.

AL 27’ Catanzaro pericoloso con Iemmello che tira forte ma male dal limite dopo essere stato servito da Cisse, che aveva fatto il diavolo a quattro sulla sinistra.

Ma il Padova non sta a guardare e ha un’azione pericolosissima su cui Pigliacelli due volte si supera, Prima su Crisetig e poi su Lasagna. Sul corner che ne segue Barreca batte e Perrotta, lasciato da solo a colpire di testa, segna il gol del vantaggio al 32’.

Ma un minuto dopo, Faedo colpisce Pontisso in area di rigore, l’arbitro non ha dubbi e concede il penalty. Sul dischetto si presenta Iemmello che però si fa ipnotizzare da Fortin che riesce a parare la conclusione del capitano giallorosso. Al 35’ Catanzaro 0, Padova 1.

L’ultimo brivido del primo tempo arriva nei minuti di recupero. Iemmello colpisce bene di testa in area di rigore su una palla al bacio di Cisse, ma la traiettoria è centrale e Fortin blocca.

Secondo tempo

Il Padova attende e il Catanzaro non riesce a sfondare. Questo il riassunto del primo quarto d’ora dellla ripresa.

Al 67’ primo brivido. Iemmello colpisce di testa in area di rigore, la palla esce al lato di un metro.

Al 76’ il Padova ci prova con Buonaiuto che ci prova in acrobazia, ma la conclusione è debole e Pigliacelli blocca con facilità.

IL Catanzaro prova a usare le fasce e i cross per le due punte, ma non arrivano conclusioni pericolose. All’80’ Catanzaro-Padova 0-1.

All’89esimo Cisse, per le Aquile, ci prova con una conclusione dal limite al volo, di prima intenzione, ma la sfera finisce abbondantemente larga.

Nei quattro minuti di recupero concessi dall’arbitro, sempre Cisse, ci prova con una conclusione forte ma centrale e Fortin respinge. I giallorossi poi escono tra i fischi del Ceravolo: Catanzaro-Padova 0-1.

Il tabellino

8ª Giornata Serie B 25/26

Catanzaro – Padova 0-1

FINE PT: 0-1

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Verrengia (27′ pt Di Chiara); Cassandro (13′ st Nuamah), Petriccione, Pontisso (1′ st Pittarello), Favasuli (35′ st D’Alessandro); Oudin (1′ st Rispoli), Cisse; Iemmello.

A disposizione: Marietta, Bashi, Pandolfi, Pittarello, Liberali, Nuamah, Alesi, Rispoli, Buso, D’Alessandro, Buglio.

Allenatore: Agnelli

PADOVA (4-4-2): Fortin; Faedo, Sgarbi, Perrotta, Barreca; Ghiglione, Fusi (25′ st Harder), Criseting ( 35′ st Di Maggio), Varas; Bortolussi, Lasagna (20′ st Buonaiuto).

A disposizione: Mouquet, Sorrentino, Belli, Seghetti, Boi, Bacci, Favale, Villa, Tumiatti.

Allenatore: Andreoletti

ARBITRO: Galipò

ASSISTENTI: Laudato e Santarossa

QUARTO UFFICIALE: Dionisi

VAR: Camplone

AVAR: Forneau

RECUPERO: 1º t 3’ ; 2º t 4’

ANGOLI: Catanzaro 8- 4 Padova

AMMONITI: 39’ pt Cassandro (C), 45 + 2′ pt Pontisso (C), 3′ st Brighenti, 17′ st Fusi (P), 22′ st Fortin (P), 28′ st Buonaiuto(P), 29′ st Sgarbi (P)

MARCATORI: 31′ pt Perrotta