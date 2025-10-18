Domenica sera, ore 19:30, i giallorossi ospitano la squadra di Matteo Andreoletti nella gara valida per l’ottavo turno di Serie BKT 2025/26
Il Catanzaro di Alberto Aquilani torna al “Ceravolo” con l’obiettivo di invertire la rotta e ritrovare una vittoria che manca da troppo. Domani sera (ore 19:30) i giallorossi ospitano il Padova di Matteo Andreoletti, gara valida per l’ottavo turno di Serie BKT 2025/26.
Ecco i convocati:
Portieri: 1 Marietta; 22 Pigliacelli; 99 Borrelli
Difensori: 4 Antonini; 5 Bashi; 17 Di Chiara; 23 Brighenti; 26 Verrengia; 27 Favasuli; 84 Cassandro;
Centrocampisti: 10 Petriccione; 14 Liberali; 20 Pontisso; 28 Oudin; 30 Alesi; 32 Rispoli; 80 Cissè; 98 Buglio;
Attaccanti: 7 Pandolfi; 8 Pittarello; 9 Iemmello; 19 Nuamah; 45 Buso; 61 Seha; 77 D’Alessandro; 91 Arditi.
La probabile formazione (3-4-2-1): (P)Pigliacelli; (D) Brighenti – Antonini – Di Chiara; (C) Cassandro, Petriccione, Pontisso, Favasuli; (A) Oudin, Cissè, Iemmello.