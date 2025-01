Il Catanzaro è pronto ad accogliere tra le mura amiche dello stadio Ceravolo il Pisa di Pippo Inzaghi. Sarà una prova importante per le Aquile che si troveranno di fronte la seconda forza del campionato che continua a macinare risultati dopo un girone d’andata che ha rasentato la perfezione. I giallorossi dal canto loro possono contare sulle buone prestazioni messe in campo nell’ultimo periodo che hanno permesso alla squadra allenata da Fabio Caserta di stabilirsi al sesto posto in classifica in piena zona playoff.

Proprio in merito al match in programma domani pomeriggio alle 15, il tecnico giallorosso ha dichiarato: «La squadra si è allenata bene. Ne affrontiamo una che sta lottando per vincere il campionato, una squadra che sta facendo molto molto bene, con un allenatore che secondo me in questa categoria è importantissimo, perché dà un'impronta alla squadra con la sua passione, la sua voglia, la sua determinazione che è stata prima da calciatore e ora anche da allenatore».

«La nostra squadra si esprime sempre meglio contro le squadre che se la giocano a viso aperto, è una squadra, il Pisa, che va ad aggredire molto alto, è una squadra molto aggressiva. Però noi abbiamo sempre dimostrato che ce la possiamo giocare con tutto a viso aperto. Giochiamo in casa, dobbiamo cercare di sfruttare il nostro fattore campo. Dobbiamo fare una grande partita contro una squadra che lotterà per vincere il campionato».

All’andata in Toscana la gara terminò 0 a 0, mister Caserta in merito dice: «Ho riguardato la partita dell'andata, la squadra aveva fatto un grande primo tempo, aveva costruito tanto, aveva messo in difficoltà nelle giocate il Pisa, poi nel secondo tempo abbiamo sofferto un po' di più. Mi aspetto una partita con due squadre che combattono per i tre punti, loro vogliono allungare sulle dirette avversarie. Ripeto, mi aspetto una partita contro due squadre che se la giocheranno a viso aperto».

L’affare Giacomo Quagliata è andato in porto e proprio sulla formazione e sugli uomini da schierare in campo, anche in virtù del recentissimo arrivo dell’esterno dalla Cremonese: «Quagliata sicuramente è arruolabile, Buso non ha attraversato un buon momento dal punto di vista fisico, è rientrato ieri per il primo allenamento con la squadra, valuteremo oggi se convocarlo o meno, stesso dicasi per Pittarello che ha avuto un fastidio a una spalla, però spero e penso niente di particolare, (5:51) quindi sono valutazioni che farò oggi in rifinitura e valuteremo».

La conferenza stampa completa