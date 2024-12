Nella ventesima giornata del campionato di Serie B, il Catanzaro ha conquistato al “Ceravolo”, una vittoria di misura per 1-0 contro la Salernitana, e Fabio Caserta, tecnico dei giallorossi, non ha nascosto la sua soddisfazione nella conferenza stampa post-partita.

Una prestazione solida e determinata ha permesso al Catanzaro di avere la meglio sui campani, un successo che l’allenatore considera un importante punto di partenza per il girone di ritorno. «Oggi la squadra ha fatto una partita molto importante. Non era facile – ha affermato il tecnico –, soprattutto dopo due giorni complicati a livello mentale. Siamo riusciti a trasformare la rabbia accumulata in un fattore positivo. Voglio fare i complimenti ai ragazzi, perché affrontare una squadra forte come la Salernitana e concedere così poco, creando al contempo diverse occasioni, è motivo di grande orgoglio».

In una Serie B sempre più equilibrata, Caserta ha evidenziato la necessità di rimanere concentrati. «In Serie B ogni partita è una battaglia e non si può mai abbassare la guardia. La gara tra Cremonese e Brescia di oggi ne è un esempio lampante. Noi dobbiamo continuare a lavorare, perché guardare troppo la classifica in questa fase della stagione serve a poco. L’importante ora è ricaricare le energie, sia fisiche che mentali, per affrontare al meglio il prosieguo del campionato. La vittoria di oggi nel girone di ritorno è un bel punto di partenza».

La partita di oggi è stata caratterizzata da alcune decisioni arbitrali controverse, tra cui un gol annullato a Hrustic della Salernitana. Caserta si è detto d’accordo con l’operato del direttore di gara: «Sul pareggio annullato alla Salernitana non ho dubbi: era fallo. Se un difendente ha la possibilità di calciare la palla e viene toccato, la decisione di annullare il gol è corretta. Questi episodi sono difficili da giudicare al di fuori del campo, ma dalla mia prospettiva il contatto era chiaro. Ritengo che l’arbitro abbia gestito bene la situazione, così come nel caso del rigore annullato: decisioni giuste che condivido e appoggio».

In chiusura, l’allenatore ha ribadito l’importanza di mantenere alta la concentrazione per proseguire su questa strada. «Dobbiamo continuare così, con la stessa determinazione e voglia di migliorarci. Il campionato è lungo, e ogni punto è fondamentale».