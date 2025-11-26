A San Floro il Catanzaro continua a lavorare senza sosta: Alberto Aquilani vuole una squadra più solida, capace di cancellare le crepe difensive emerse nel 3-3 contro il Pescara e di ripartire subito, perché sabato prossimo alle 17.15 il Ceravolo attende lo scontro con l’Entella, valido per la quattordicesima giornata di Serie B. il cammino della neopromossa squadra di Chiavari è stato molto simile a quello dei giallorossi, infatti in classifica la compagine ligure ha un punto in meno rispetto alle Aquile calabresi.

Per il Catanzaro l’obiettivo delle prossime ore è recuperare due pedine fondamentali: Di Francesco e soprattutto Cassandro. Entrambi restano in dubbio, ma il club spera almeno di averli in distinta per la gara di sabato sera. Per Cassandro, ormai considerato imprescindibile nel terzetto arretrato, la prudenza è d’obbligo: con lui in campo la retroguardia ha concesso molto meno, ma il problema al collaterale del ginocchio destro, rimediato a Empoli due settimane fa, non è ancora del tutto superato.

La decisione finale arriverà soltanto alla vigilia, dopo la rifinitura. Sarà allora che lo staff tecnico potrà valutare se rischiarlo o rinviare il suo rientro. Intanto la squadra continua a prepararsi, consapevole che la sfida interna rappresenta un passaggio delicato per ritrovare certezze e mandare un segnale forte al campionato. Intento è partita ieri la prevendita dei ticket per una partita che si preannuncia già come un passaggio fondamentale della stagione per i giallorossi.