Il talento classe 2006, autore finora di una stagione da protagonista con 6 gol e 1 assist, potrebbe lasciare i giallorossi

Il futuro di Alphadjo Cisse tiene con il fiato sospeso i tifosi del Catanzaro. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, il PSV Eindhoven sarebbe vicino a chiudere per il giovane attaccante classe 2006, in prestito dal Verona e finora protagonista in giallorosso, con la squadra di Alberto Aquilani, con 6 gol e 1 assist in Serie B.

Non è ancora chiaro se il Catanzaro darà il via libera a una partenza immediata, con la società del presidente Noto chiamata a valutare attentamente la situazione.