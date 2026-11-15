La sosta non è una pausa per pensare al passato, ma l’occasione per preparare la partita che può dare una scossa alla stagione. Il Catanzaro ha già messo nel mirino il Palermo, atteso sabato al Ceravolo per una sfida che, numeri alla mano, sembra una montagna da scalare. Da una parte la capolista, dall’altra l’ultima della classe: 21 punti separano le due squadre, con i rosanero a quota 27 e i giallorossi fermi a 6.

Michele Mignani ha sfruttato la pausa per lavorare sui dettagli e soprattutto per recuperare uomini ed energie. Il gruppo ha lavorato fino a ieri, oggi è previsto il riposo, mentre domani riprenderà la preparazione entrando nella settimana che condurrà all’appuntamento del Ceravolo. Una settimana nella quale il tecnico potrà concentrarsi sulla costruzione di una squadra più compatta e più efficace, dopo un avvio di campionato che ha prodotto una sola vittoria nelle prime undici giornate.

Pecorino, il recupero che può cambiare l’attacco

Tra le notizie più importanti c’è il recupero di Emanuele Pecorino. L’attaccante siciliano ha sfruttato la sosta per mettersi al passo con i compagni dopo il problema al ginocchio sinistro accusato a Verona. Proprio contro l’Hellas aveva offerto una delle sue migliori prestazioni con la maglia giallorossa, procurandosi e trasformando un rigore e mostrando quelle qualità fisiche e tecniche che finora ha potuto esprimere soltanto a sprazzi.

Per Mignani si tratta di una pedina in più da utilizzare in un reparto che ha bisogno di peso e soluzioni. L’infermeria, intanto, si sta svuotando. Anche Di Francesco è vicino al rientro in gruppo e rappresenta un’altra soluzione preziosa per il tecnico dei giallorossi.

Un testa-coda che non ammette alibi

Il Palermo arriverà al Ceravolo forte del primato e di una classifica che racconta due momenti completamente diversi. Il Catanzaro, invece, deve trasformare la sosta in un nuovo punto di partenza. Non sarà semplice, ma il calendario offre proprio contro la prima della classe l’occasione per capire quanto la squadra abbia realmente assorbito le idee del nuovo allenatore. La distanza in classifica è enorme, il pronostico pende nettamente dalla parte dei rosanero. Ma al Ceravolo il Catanzaro avrà novanta minuti per provare a cancellare almeno per una sera quella differenza. Mignani cerca risposte, Pecorino cerca spazio e il Catanzaro cerca una svolta. Il primo appuntamento è sabato.