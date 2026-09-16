La vittoria contro la Carrarese ha permesso al Catanzaro di cancellare lo zero, adesso l’obiettivo è dare continuità al risultato anche lontano dal Ceravolo nella trasferta al Ferraris di sabato prossimo

Il Catanzaro torna al lavoro con il morale rinfrancato dalla prima vittoria in campionato, ma Giorgio Gorgone deve continuare a fare i conti con l’infermeria. Sabato 19 settembre alle 17.15 i giallorossi saranno impegnati a Marassi contro la Sampdoria per la quinta giornata di Serie B.

Sul fronte disciplinare, invece, non arrivano problemi per il tecnico. Il Catanzaro non ha calciatori squalificati in vista della trasferta di Genova. Una situazione che consente a Gorgone di avere a disposizione tutte le alternative dal punto di vista delle sanzioni, dopo il successo ottenuto al Ceravolo contro la Carrarese. Anche la Sampdoria, tra l’altro, non registra squalificati per il prossimo turno.

Le assenze giallorosse riguardano dunque l’infermeria. Marco D’Alessandro resta fuori dopo l’infortunio accusato nella trasferta di Pisa. L’esterno sta proseguendo il percorso di recupero dalla lesione al retto femorale della gamba sinistra e non dovrebbe essere disponibile neppure a Marassi. Il suo rientro è previsto più avanti, con l’obiettivo di tornare a disposizione dopo la sosta.

Non dovrebbe esserci neanche Franck Tchaouna, già assente nell’ultima partita contro la Carrarese. Il centrocampista sta proseguendo il programma di terapie e non è ancora rientrato regolarmente in gruppo. Già alla vigilia dell’ultimo turno D’Alessandro e Tchaouna figuravano tra gli indisponibili di Gorgone.

Per il resto il tecnico può lavorare con il gruppo in vista di una trasferta che rappresenta il primo banco di prova dopo lo sblocco in classifica. La vittoria contro la Carrarese ha permesso al Catanzaro di cancellare lo zero, adesso l’obiettivo è dare continuità al risultato anche lontano dal Ceravolo. La situazione degli indisponibili sarà comunque monitorata durante gli ultimi allenamenti prima della partenza per Genova.