Dalle prime corse dietro a un pallone per le vie del paese agli allenamenti nelle giovanili della Polisportiva Punta Alice, fino a una nuova opportunità con l’FC Crotone U15. Salvatore Facente, 13 anni, di Cirò Marina, è stato selezionato dalla società rossoblù e giocherà nella città pitagorica, aprendo un nuovo capitolo del suo percorso sportivo. Una notizia che rappresenta un motivo di orgoglio per il territorio e valorizza il lavoro delle realtà sportive locali, capaci di accompagnare i ragazzi nella crescita e coltivare le loro aspirazioni.

La storia di Salvatore parte da una passione semplice e tenace, come racconta lui stesso: «Da piccolo ho sempre avuto questa grande passione di correre dietro a un pallone. Palleggiavo per strada con qualsiasi cosa trovavo a terra, per le vie del mio paese». Quella passione lo ha portato alla Polisportiva Punta Alice, dove è cresciuto per anni e ha trovato negli allenatori un punto di riferimento. A loro dedica un ringraziamento carico di affetto: «Mi sono allenato con loro per anni, dove mi hanno insegnato con amore e determinazione ciò che sono oggi e li ringrazio di cuore, tutti i miei mister, per avermi seguito e supportato in ogni mia scelta».

Quando si è presentata l’occasione del provino con il Crotone U15, Salvatore ha deciso di mettersi alla prova, sostenuto anche dai suoi tecnici. Ha preparato il borsone portando con sé entusiasmo e speranze: «In quel borsone c’era tutta la voglia di giocare che porto da anni».

Nel racconto di questa esperienza trova spazio anche un piccolo retroscena familiare: alla mamma aveva detto che avrebbe disputato una semplice partita. Un modo per affrontare le sue preoccupazioni, che Salavatore interpreta con tenerezza: «Perché lei non era d’accordo. Non era cattiveria, ma amore. La realtà è che le mamme vorrebbero non vederci mai andare via da loro».

Il provino ha avuto esito positivo e ora il giovane di Cirò Marina si prepara a indossare la maglia rossoblù. Un’opportunità da vivere con entusiasmo, continuando a imparare e mantenendo saldo il legame con le proprie origini. «Sono felice di iniziare questo percorso, spero di volare sempre più in alto ricordando sempre a mia mamma che si può volare senza dimenticare da dove si viene. E che sono il suo orgoglio», sono le parole con cui Salvatore guarda a questa nuova avventura.

Accanto alla riconoscenza per gli allenatori, c’è quella per la famiglia: «Ringrazio il mio papà che mi ha sempre supportato e le mie sorelline che sono da sempre lì a fare il tifo per me». Il passaggio al Crotone è una tappa importante per Salvatore e dà risalto al percorso compiuto nella Polisportiva Punta Alice. La sua storia ricorda quanto contino lo sport di base, la presenza degli educatori e il sostegno familiare nel dare ai ragazzi occasioni concrete di crescita. Dalle vie di Cirò Marina alla città pitagorica, Salvatore porta con sé un borsone pieno di sogni, gli insegnamenti dei suoi mister e l’affetto di chi lo ha accompagnato fin qui. Ora lo attende una nuova esperienza, da affrontare con la stessa passione con cui ha cominciato a inseguire un pallone.