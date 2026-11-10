Un nome che, per la categoria, fa rumore. Il Tiriolo 2023 piazza un colpo di grande prestigio e porta in Seconda Categoria calabrese un attaccante dal curriculum internazionale. La società catanzarese ha infatti formalizzato l’ingaggio di Aderinsola Habib Eseola, attaccante ucraino classe 1991, pronto a mettere esperienza e qualità al servizio della formazione tiriolese.

Un’operazione che difficilmente passa inosservata. Eseola vanta infatti un passato tra Ucraina, Italia e Kazakistan, con esperienze in società di primo piano come Dinamo Kiev, Arsenal Kiev e FC Kairat. Il capitolo più importante della sua carriera è legato proprio al Kazakistan. Con il Kairat Almaty, tra il 2018 e il 2021, l’attaccante ha conquistato il campionato kazako nel 2020 e la Coppa del Kazakistan nel 2018 e nel 2019. Nel 2019, inoltre, ha chiuso il campionato al primo posto nella classifica dei marcatori, con 19 reti, diventando capocannoniere della competizione. Nel suo percorso c'è anche la nazionale: Eseola ha collezionato quattro presenze con l'Ucraina Under 17.

Ma il nuovo attaccante del Tiriolo conosce già il calcio calabrese. Tra il 2010 e il 2014 ha infatti vestito le maglie di Virtus Soverato, HinterReggio, Vibonese e Isola Capo Rizzuto, prima di proseguire la propria carriera anche oltre i confini italiani. Adesso la nuova sfida, decisamente particolare, porta a Tiriolo. La firma con la società è stata formalizzata, ma per il debutto in campo bisognerà attendere il completamento dell'iter burocratico: il club è infatti ancora in attesa del nullaosta internazionale proveniente dall'Ucraina.

Un dettaglio burocratico che non ridimensiona la portata dell'operazione. Per il Tiriolo si tratta di un innesto di grande esperienza, capace di portare in Seconda Categoria un giocatore con un passato nei campionati professionistici e un titolo di capocannoniere conquistato all'estero. Un colpo che accende i riflettori sul Tiriolo e, più in generale, sul mercato dilettantistico calabrese. Aderinsola Habib Eseola è pronto a cominciare una nuova avventura in Calabria.