Dino Tommasi assume le funzioni precedentemente svolte da Gianluca Rocchi come responsabile della Can (Commissione arbitri nazionale per Serie A e B). La nomina è stata ufficializzata dal Comitato Nazionale dell’AIA, riunitosi nel pomeriggio.

«Si tratta di una scelta orientata alla continuità del lavoro, in vista delle ultime gare di Serie A e B e della finale di Coppa Italia – ha dichiarato il vicepresidente vicario Francesco Massini – Nel corso degli anni Dino Tommasi ha acquisito un’esperienza dirigenziale di alto livello che gli permetterà di affrontare al meglio questo incarico. A lui e al suo team rivolgiamo i migliori auguri, da parte di tutto il Comitato nazionale Aia, per il prosieguo della stagione. Allo stesso tempo, desideriamo esprimere la nostra vicinanza e solidarietà a Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni per il momento difficile che stanno attraversando».