Mercoledì dedicato alla Coppa Calabria, con le quattro squadre rimaste in corsa scese in campo nel pomeriggio per le gare d’andata delle semifinali. Il calendario della competizione, riservata alle formazioni di Prima Categoria, ha proposto le sfide tra Promosport e Catona, e tra Soccer Montalto e Atletico San Lucido.

Le partite

Ipoteca importante innanzitutto per la Soccer Montalto che, nell'andata delle semifinali, sfrutta il fattore casa e davanti ai propri tifosi supera l'Atletico San Lucido per 3-1. Primo tempo chiuso sul parziale di 1-0 grazie alla rete di Alfano mentre, nella ripresa, i rossoblù spingono sull'acceleratore e siglano prima il raddoppio con Vieira e poi il tris con Celestino. Pratica che non è ancora chiusa, anche perché c'è una gara di ritorno in trasferta da disputare. Il doppio vantaggio, però, può essere importante.

Tutto aperto nell'altra sfida tra Promosport e Catona, con i lametini che si impongono per 2-1 lasciando, tuttavia, la qualificazione aperta. Match approcciato bene dai locali che, sul finire di primo tempo, trovano il micidiale uno-due con Sano che nel giro di due minuti (tra il 38' e il 40') sigla la sua personale doppietta. Nella ripresa i locali sembrano reggere l'urto degli ospiti, alla ricerca del gol che avrebbe riaperto le percentuali di qualificazione, e alla fine è D'Agostino a togliere le castagne dal fuoco e a siglare la rete della speranza. Al ritorno, in casa del Catona, tutto ancora da scrivere.

I risultati

PROMOSPORT-CATONA 2-1 (Sano (P), Sano (P), D'agostino (C))

SOCCER MONTALTO-ATL. SAN LUCIDO 3-1 (Alfano, Vieira, Celestino)