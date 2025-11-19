Si è completato nel pomeriggio di mercoledì il quadro dei quarti di finale della Coppa Calabria. Nel pomeriggio, infatti, si sono disputate le gare del ritorno degli ottavi di finale, consegnando così le otto regine ancora in corsa per il trofeo.

Le partite

I return match hanno, nel complesso, confermato l'inerzia delle Partite d'andata. Era già archiviata innanzitutto la qualificazione della Promosport, forte del 4-0 dell'andata, che in casa dl Nuova Ada doveva fare solo ordinaria amministrazione, eppure un po' di paura è venuta. Sfiora l'impresa infatti la compagine vibonese che batte 3-0 i lametini, riaccendendo la speranza. Succede tutto nella ripresa con Ghiglione che spezza l'equilibrio, negli ultimi dieci minuti i ragazzi di mister Zungri trovano prima il raddoppio con Vicino e in pieno recupero il tris con Barilaro, ma non c'è più tempo.

Gestisce il vantaggio della gara 1 anche l'Atletico San Lucido che, dopo l'1-3 in casa del Commenda, dà vita a una partita entusiasmante e ricca di gol, con un pirotecnico 3-3 finale che regala i quarti alla compagine san lucidese. Stacca il pass dei quarti anche il Catona che, forte del 2-3 esterno, fa 2-2 in casa l'Academy Ardore in una partita intensa e divertente. Padroni di casa sul doppio vantaggio grazie a Denis nel primo tempo e a Calabrò nella ripresa, ma nel finale e nel giro di pochi minuti gli ospiti la riprendono con Strati e Federico ma non basta.

Mantiene il vantaggio la Bagnarese che a Melicucco si presentava forte del 2-1 casalingo. Anche al ritorno la differenza è notevole, con i bianco-azzurri che si impongono per 1-3.

Eliminati i campioni in carica della Silana che, dopo aver vinto l'andata, cadono in casa del Cus Unical. A decidere il vincitore ci sono voluti però i calci di rigore dopo che i novanta minuti erano finiti sul punteggio di 2-1 con doppietta di Aiello e gol ospite di Perri. La lotteria dei penalità premia i gialloverdi che si impongono 4-2 grazie anche ai due interventi del portiere Orefice. Intensa la partita tra Siderno e Guardavalle, terminata con un pareggio che però sorride ai bianco/azzurri. A Roccella finisce infatti 2-2 con gli ospiti che trovano il momentaneo vantaggio con Caporale ma, a pochi minuti dall'intervallo, Archinà ristabilisce gli equilibri. Ale quarto d'ora della ripresa Guardavalle ancora avanti con Vinicius ma, nel finale, un calcio di rigore di Khoris fa 2-2 e, in virtù del 3-2 dell'andata, a passare è la compagine sidernese. Completa la rimonta invece il Real Montepaone che, dopo aver perso 2-1 sul campo dello Scandale, ribalta tutto ma servono i supplementari. I novanta minuti, infatti, terminano sul punteggio di 2-1 in favore dei gialloverdi che prendono poi il lago nell'extra time, trovando terzo e quarto gol, staccando così il pass per i quarti. Rimonta anche per la Soccer Montalto che, davanti al proprio pubblico, riesce a ribaltare l'1-2 subito all'andata contro il Corigliano, annichilendolo per 5-1. Gara di grande spessore per i locali che esultano grazie alla doppietta di Viera e alle reti di Abbruzzese, Cruz e Renderson.

I risultati

Catona-Ac. Ardore (3-2) 2-2

Siderno-Guardavalle (2-1) 2-2

Commenda-Atl. San Lucido (1-3) 3-3

Cus Unical-Silana (0-1) 6-3 dtr

Melicucco-Bagnarese (1-2) 1-3

Nuova Ada-Promosport (0-4) 3-0

Real Montepaone-Scandale (1-2) 4-1 dts

Calcio Montalto-Corigliano (1-2) 5-1