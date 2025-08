La competizione prenderà il via il prossimo 24 agosto con il preliminare che vedrà in campo la Vigor Lamezia contro il Messina. Se i biancoverdi dovessero superare il turno, si troverebbero di fronte il Sambiase

In attesa del campionato, sarà la Coppa Italia a inaugurare la nuova stagione della D: la 25ª edizione partirà il 24 agosto con i preliminari, seguiti il 31 dal Primo Turno. Finale l’11 marzo 2026 se in gara unica, nell’ipotesi di format andata e ritorno le date sono 25 febbraio/11 marzo.

Al preliminare parteciperanno 68 società: 33 neopromosse, 6 retrocesse dalla Lega Pro; 18 vincenti i Play Out 2023/2024 e salve con un distacco superiore agli otto punti; 8 società classificate al termine della scorsa stagione al 12° posto nei gironi D, E, F, G, H, I e al 14° nei gironi A, B e C, 3 formazioni ripescate, e i club con la peggiore classifica nella Coppa Disciplina 2024/2025 (Anzio, Enna, Imperia, Vigasio, Bassano, recanatese, Flaminia Civitacastellana, San Marino). Al Primo Turno entreranno in gioco le 94 società aventi diritto.

Confermato il format delle gare uniche per tutti i turni di Coppa fino alle semifinali. A partire dai trentaduesimi il percorso di Coppa si svilupperà sulla base del tabellone. La finale potrà giocarsi come consuetudine in partita unica in campo neutro ovvero con gara di andata e ritorno. In ogni caso saranno i rigori a decidere gli incontri che termineranno in parità alla fine dei tempi regolamentari compresa la finale.

Con l’avvio della stagione 2025/2026 alle porte, Vibonese, Vigor Lamezia, Sambiase e Reggina sono pronte a darsi battaglia, sia in campionato che nella Coppa Italia, con obiettivi ben definiti.

Tra i primi appuntamenti, spicca il derby del primo turno di Coppa Italia tra Reggina e Vibonese, che si giocherà il 31 agosto 2025. La Vigor Lamezia, invece, ospiterà il Messina per il turno preliminare di Coppa Italia. Se i biancoverdi dovessero superare il turno, si troverebbero di fronte il Sambiase, con dunque il “rischio” di un derby calabrese già nelle prime fasi.