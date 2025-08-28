Domenica 31 agosto prende il via la fase regionale della Coppa Italia Dilettanti 2025-2026, con la prima giornata dei triangolari che coinvolge 16 squadre di Eccellenza e 32 di Promozione, suddivise in 16 gironi. Le gare inizieranno alle ore 16, con obbligo per le società di schierare fin dall’inizio un calciatore nato dal 1° gennaio 2006 e uno nato dal 1° gennaio 2007.Le gare 2 e 3 dei triangolari si svolgeranno rispettivamente mercoledì 3 e domenica 7 settembre.

Nel Girone 1, al posto del Malvito, parteciperà l’Acri, che ha rilevato nelle scorse settimane il titolo sportivo della società gialloverde. Tra le sfide più delicate, desta attenzione il Girone 12, con Ardore e Cittanova: quest’ultima ha consegnato il titolo al Comune, e la disputa della partita pare al momento a forte rischio in attesa di comunicazioni ufficiali.

Di seguito il calendario completo della prima giornata (domenica 31 agosto – ore 16):

Girone 1: Cassano Sybaris vs Trebisacce – riposa Acri

Girone 2: Kratos Bisignano vs Castrovillari – riposa Altomonte RC

Girone 3: Città Amantea vs Digiesse Praiatortora – riposa Scalea

Girone 4: Campora vs Paolana – riposa Rende

Girone 5: Rocca di Neto vs Rossanese – riposa Corigliano Marca

Girone 6: PLM Morrone vs DBrossoblu Luzzi – riposa Bisignano

Girone 7: Cotronei vs Isola Capo Rizzuto – riposa Union Kroton

Girone 8: S. Nicola Chiaravalle Soverato vs Stilomonasterace – riposa Mesoraca

Girone 9: Pino Donato Taverna vs Soriano – riposa Sersale

Girone 10: Atletico Maida vs Virtus Rosarno – riposa Pizzo

Girone 11: Sporting Polistena vs Polisportiva Gioiese – riposa Comprens. Capo Vaticano

Girone 12: Ardore vs Cittanova – riposa Gioiosa Jonica (gara a rischio)

Girone 13: Deliese vs Palmese – riposa Taurianova

Girone 14: Bovalinese vs Brancaleone – riposa Bianco

Girone 15: Pro Pellaro vs Bocale Admo – riposa Val Gallico

Girone 16: Melito vs Reggioravagnese – riposa Africo

