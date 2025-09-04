Un successo che premia il cuore e la determinazione con l'Altomonte RC ha sconfitto il Castrovillari per 1-0 nella seconda gara del Gruppo 2 della Coppa Italia Dilettanti. Nel particolare momento della stagione quando tutti sono alle prese con i postumi della preparazione atletica, anche le due formazioni hanno sofferto una dura preparazione in vista dei rispettivi campionati (Eccellenza per il Castrovillari, Promozione per l’Altomonte RC), dove a prevalere è stata la grinta degli ospiti capaci di superare una squadra di categoria superiore.

Una delle big del panorama regionale lascia già la Coppa Italia: il Castrovillari perde infatti anche contro l'Altomonte e saluta la competizione.

Il match è stato deciso da due protagonisti. L’eroe di giornata è Domenico Iorio, autore della rete che ha sbloccato e indirizzato la sfida. Ma a rendere ancora più speciale il successo dell’Altomonte è stato il portiere Nunzio Franza, che ha parato un rigore al Castrovillari difendendo il vantaggio e blindando i tre punti.

A fine partita mister Vaccaro non ha nascosto la soddisfazione: «Era importante iniziare bene, con un risultato positivo. Abbiamo avuto diverse occasioni e alla fine siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Ora dobbiamo lavorare tanto, soprattutto dal punto di vista mentale: la squadra non deve mai mollare».

Sul fronte opposto, amarezza per il tecnico del Castrovillari, Paride Muci: «I ragazzi non meritavano la sconfitta, hanno dato tutto. Palo e palla fuori per noi, palo e palla dentro per loro. Credo che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Ma ripartiamo dal carattere e dalla voglia dimostrata, nonostante la nostra situazione di partenza difficile».

Con il Castrovillari ormai eliminato, l’Altomonte RC si giocherà domenica 7 settembre in casa il passaggio del turno contro il Kratos Bisignano. Entrambe le squadre guidano il girone a quota 3 punti, ma gli ospiti avranno il vantaggio della differenza reti (+3 contro +1).