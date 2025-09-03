Oggi pomeriggio si sono disputate le gare valide per la seconda giornata del primo turno della Coppa Italia Dilettanti, con formazioni di Eccellenza e Promozione protagoniste in diversi campi della Calabria.

Sfide già importanti per il discorso qualificazione, in attesa del terzo e ultimo turno della fase a gironi, in programma domenica 7 settembre alle ore 16. Di seguito i risultati finali



Girone 1: Trebisacce - Virtus Acri 4-2; ha riposato Cassano Sybaris

Girone 2: Castrovillari - Altomonte 0-1; ha riposato Kratos Bisignano

Girone 3: Scalea - Città Amantea 2-1; ha riposato Digiesse Praia Tortora

Girone 4: Rende - Campora 1-1; ha riposato Paolana

Girone 5: Corigliano Marca - Rocca di Neto 2-0; ha riposato Rossanese

Girone 6: Bisignano - PLM Morrone 0-0; ha riposato DB Rossoblu Luzzi

Girone 7: Union Kroton - Cotronei 0-4; ha riposato Isola Capo Rizzuto

Girone 8: Sersale - Pino Donato Taverna 5-1; ha riposato Soriano

Girone 9: Stilomonasterace - Mesoraca 0-0; ha riposato S. Nicola Chiaravalle Soverato

Girone 10: Pizzo - Atletico Maida 4-0; ha riposato Virtus Rosarno

Girone 11: Capo Vaticano - Sporting Polistena 0-0; ha riposato Polisportiva Gioiese

Girone 12: accoppiamento andata: Ardore - Gioiosa Jonica 0-3(rinuncia Cittanova)

Girone 13: Taurianova - Deliese 0-1; ha riposato Palmese

Girone 14: Bianco - Bovalinese (giovedì 4 settembre); ha riposato Brancaleone

Girone 15: Bocale - Val Gallico 1-1; ha riposato Pro Pellaro

Girone 16: ReggioRavagnese - Africo 3-0; ha riposato Melito