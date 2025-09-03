Trebisacce e Reggioravagnese trovano il riscatto. Cade ancora il Castrovillari. Poker del Pizzo e del Cotronei, vince anche il Corigliano. Domenica 7 settembre alle 16 si torna in campo per l’ultima e decisiva giornata
Oggi pomeriggio si sono disputate le gare valide per la seconda giornata del primo turno della Coppa Italia Dilettanti, con formazioni di Eccellenza e Promozione protagoniste in diversi campi della Calabria.
Sfide già importanti per il discorso qualificazione, in attesa del terzo e ultimo turno della fase a gironi, in programma domenica 7 settembre alle ore 16. Di seguito i risultati finali
Girone 1: Trebisacce - Virtus Acri 4-2; ha riposato Cassano Sybaris
Girone 2: Castrovillari - Altomonte 0-1; ha riposato Kratos Bisignano
Girone 3: Scalea - Città Amantea 2-1; ha riposato Digiesse Praia Tortora
Girone 4: Rende - Campora 1-1; ha riposato Paolana
Girone 5: Corigliano Marca - Rocca di Neto 2-0; ha riposato Rossanese
Girone 6: Bisignano - PLM Morrone 0-0; ha riposato DB Rossoblu Luzzi
Girone 7: Union Kroton - Cotronei 0-4; ha riposato Isola Capo Rizzuto
Girone 8: Sersale - Pino Donato Taverna 5-1; ha riposato Soriano
Girone 9: Stilomonasterace - Mesoraca 0-0; ha riposato S. Nicola Chiaravalle Soverato
Girone 10: Pizzo - Atletico Maida 4-0; ha riposato Virtus Rosarno
Girone 11: Capo Vaticano - Sporting Polistena 0-0; ha riposato Polisportiva Gioiese
Girone 12: accoppiamento andata: Ardore - Gioiosa Jonica 0-3(rinuncia Cittanova)
Girone 13: Taurianova - Deliese 0-1; ha riposato Palmese
Girone 14: Bianco - Bovalinese (giovedì 4 settembre); ha riposato Brancaleone
Girone 15: Bocale - Val Gallico 1-1; ha riposato Pro Pellaro
Girone 16: ReggioRavagnese - Africo 3-0; ha riposato Melito