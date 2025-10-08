Le gare del prossimo turno sono in programma il 29 ottobre (andata) e il 12 novembre (ritorno)

Si sono giocate oggi le sfida di ritorno degli ottavi di finale della Coppa Italia Dilettanti, competizione riservata a squadre di Eccellenza e Promozione. Di seguito i risultati finali e gli accoppiamenti per le gare valide per i quarti di finale, in programma il 29 ottobre (andata) e il 12 novembre (ritorno).

I risultati

Altomonte – Cassano (1-0 and.) 1-0 Brancaleone – Deliese (1-3 and.) 0-2 Paolana – PraiaTortora (2-3 and.) 3-1 Gioiosa Jonica – Gioiese (4-0 and.) 5-2 Sersale – Isola Capo Rizzuto (0-1 and.) 0-1 DB Rossoblù – Rossanese (1-0 and.) 5-1 Virtus Rosarno – San Nicola Chiaravalle Soverato (2-1 and.) (ore 18) Melito – Val Gallico (1-2 and.) 0-3

Quarti di finale

Altomonte-Paolana

DB Rossoblù-Isola CR

X-Gioiosa Ionica

Val Gallico-Deliese