Si sono giocate oggi le sfida di ritorno degli ottavi di finale della Coppa Italia Dilettanti, competizione riservata a squadre di Eccellenza e Promozione. Di seguito i risultati finali e gli accoppiamenti per le gare valide per i quarti di finale, in programma il 29 ottobre (andata) e il 12 novembre (ritorno). 

I risultati

  1. Altomonte – Cassano (1-0 and.) 1-0 
  2. Brancaleone – Deliese (1-3 and.) 0-2
  3. Paolana – PraiaTortora (2-3 and.) 3-1
  4. Gioiosa Jonica – Gioiese (4-0 and.) 5-2
  5. Sersale – Isola Capo Rizzuto (0-1 and.) 0-1
  6. DB Rossoblù – Rossanese (1-0 and.) 5-1
  7. Virtus Rosarno – San Nicola Chiaravalle Soverato (2-1 and.) (ore 18)
  8. Melito – Val Gallico (1-2 and.) 0-3

Quarti di finale

Altomonte-Paolana
DB Rossoblù-Isola CR

X-Gioiosa Ionica
Val Gallico-Deliese