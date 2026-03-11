Si ferma ai quarti di finale il sogno della DBR Luzzi di andare avanti nella Coppa Italia Dilettanti (Fase Nazionale) che avrebbe regalato il pass, dalla porta secondaria, per il prossimo campionato di Serie D. La strada della compagine cosentina, infatti, si interrompe in Puglia. Ad andare in semifinale è il Bisceglie che, dopo lo 0-0 della gara di andata disputatasi al "Romolo Magro" di Montalto, si impone nettamente davanti ai propri tifosi per 5-0 e festeggia il pass per la semifinale.

Il primo tempo

Nei primissimi minuti parte bene la DBR Luzzi, con Mosciaro che al terzo minuto cerca di impensierire il portiere Baietti che è però ampiamente in controllo. Col passare dei minuti però crescono i pugliesi e, tra il sesto e settimo minuto, si rendono pericolosi con due corner consecutivi: nel primo colpo di testa di Di Fulvio, nel secondo tentativo sotto porta di Visani che manda di poco alto.

Al quattordicesimo però i padroni di casa la sbloccano: Lopez si invola palla al piede verso Corno che, in uscita bassa, commette fallo. Dal dischetto ci va Lavopa che manda palla a sinistra e portiere a destra. Il Bisceglie continua a spingere e al ventiseiesimo ci prova con Citro che, dal limite dell'area, libera un rasoterra al quale risponde però Corno con i piedi. Il pallino del gioco però lo ha sempre il Bisceglie che, al ventisettesimo, trova anche il raddoppio: punizione al bacio calciata da Citro che regala un cross millimetrico, nel cuore dell'area, a Gonzalez che prende il tempo a tutti e la infila in rete. Un monologo locale e una Dbr Luzzi sterile, basti pensare che al trentottesimo subisce addirittura il tris: azione da prima classe con Lavopa che crea il passaggio verso Visani, con quest'ultimo che rapidamente mette in mezzo rasoterra nel cuore dell'area di rigore, dove c'è Lopez che ruba il tempo a tutti e di piattone la mette dentro. L'unico tiro dei calabresi arriva al quarantacinquesimo con Mosciaro, che dalla distanza impegna Baietti.

Il secondo tempo

Dopo una prima frazione quasi a senso unico, nella ripresa la musica non cambia e, di fatti, bastano solamente tre minuti al Bisceglie di trovare addirittura il poker con Dammacco che prima si conquista il secondo penalty della partita e poi lo trasforma. Ampia gestione dunque per i locali, che al decimo concedono anche accademia alla platea con Citro che, dai sedici metri, sfodera un velenoso tiro a giro che impegna Corno in tuffo. Al quarto d'ora manita annullata ai pugliesi, con Taccogna che spinge di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione ma in posizione di offside. Gioca fino alla fine il Bisceglie e, a quattro minuti dalla fine, va vicinissimo alla cinquina con il colpo di testa di Di Fulvio che impegna e non poco Corno. La cinquina arriva al terzo minuto di recupero con il terzo rigore di giornata, stavolta a trasformarlo è il nuovo entrato Sene. Finisce dunque in maniera brusca l'avventura della Dbr Luzzi.

Il tabellino

BISCEGLIE: Baietti; Taccogna (35’ st Nacci), Gonzalez, Di Fulvio, Visani; Traore, Martino, Lavopa (27' st Cifarelli); Dammacco (35’ st Amoroso); Citro (27' st Sene), Lopez (27' st Maffei). A disp.: Lonoce, Ciurlo, Loio, Pignataro. All. Di Meo

DBR LUZZI: Corno; Federico, Miceli, De Nisi, D'Acri (3' st Magnavita); Casella (4' st Dirane), Filidoro (42' pt Leta), Boscaglia; Mosciaro (15' st Mudasiru), Percia Montani, Azzinnaro (15' st Catania). A disp.: D'Amato, Bruno, Godoy, Dirane, Gualtieri. All. Salerno

ARBITRO: Andrea Airaghi Colombo di Legnano (assistenti Simone Pretto e Andrea Nurra rispettivamente di Vicenza e Sassari). Quarto Uomo: Sabatino Ambrosino di Nola

MARCATORI: 14' pt rig. Lavopa, 27' pt Gonzalez, 38' pt Lopez, 3' st rig. Dammacco, 48’ st rig. Sene

NOTE: Ammoniti: Corno (DB), Boscaglia /DB), Filidoro (DB), Mudasiru (DB), Percia (DB), Traore (B). Corner: 8-1. Rec.: 1'pt-3’ st