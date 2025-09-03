Quindici sfide accendono il pomeriggio sportivo odierno. Trebisacce, Castrovillari, Reggioravagnese e Bocale cercano riscatto, curiosità per l’esordio del Corigliano e dell’Acri. Riflettori puntati anche sul derby crotonese Union Kroton - Cotronei

Archiviata la prima domenica di Coppa Italia Dilettanti, oggi pomeriggio (ore 16) si torna subito in campo per la seconda giornata del primo turno della fase regionale. Un turno che si preannuncia già decisivo in molti gironi, soprattutto per quelle formazioni che hanno iniziato con il piede sbagliato.

I primi 90 minuti hanno infatti riservato diverse sorprese: cinque squadre di Eccellenza – Trebisacce, Castrovillari, Stilomonasterace, Bocale e Reggio Ravagnese – sono uscite sconfitte, complicando la corsa qualificazione. Non se la passano meglio DB Rossoblu Luzzi, Polisportiva Gioiese, Palmese e Brancaleone, fermate sul pari, e dunque obbligate a guardare con attenzione l’evolversi dei rispettivi triangolari.

A punteggio pieno, invece, Digiesse Praia Tortora, Paolana (grazie al ribaltone del Giudice Sportivo), Rossanese, Isola Capo Rizzuto, Soriano e Virtus Rosarno: tutte queste compagini osserveranno già oggi il turno di riposo previsto dal regolamento per le vincenti.

Il menù del mercoledì è ricco e variegato. Il Trebisacce cerca il riscatto contro la Virtus Acri, mentre per il Castrovillari l’ostacolo Altomonte appare ancora più complicato dopo il pesante 3-0 subito all’esordio. Derby tirrenico al “Longobucco” di Scalea tra i padroni di casa e l’Amantea. Esordio casalingo per il nuovo Corigliano Marca, che attende un Rocca di Neto ferito dal recente 4-1 alla prima giornata contro la Rossanese. Riflettori puntati anche sul derby crotonese Union Kroton - Cotronei.

Il Rende ospita il Campora in un match che promette equilibrio, mentre a Mileto la matricola Pizzo cerca la sorpresa contro l’Atletico Maida. A Capo Vaticano, invece, c’è curiosità per l’esordio stagionale dei padroni di casa contro lo Sporting Polistena.

Tra le sfide più calde, anche quella del “Vescovado”, dove l’Ardore riceve il Gioiosa Jonica nell’unico accoppiamento andata/ritorno rimasto in tabellone dopo la rinuncia del Cittanova. Giovedì, invece, spazio al derby ionico tra Bianco e Bovalinese.

Infine, due big provano a rialzarsi: il Bocale contro il Val Gallico e la ReggioRavagnese contro l’Africo, entrambe reduci da un esordio negativo.

Il programma di oggi (mercoledì 3 settembre, ore 16)

Girone 1: Trebisacce - Virtus Acri; riposa Cassano Sybaris

Girone 2: Castrovillari - Altomonte; riposa Kratos Bisignano

Girone 3: Scalea - Città Amantea; riposa Digiesse Praia Tortora

Girone 4: Rende - Campora; riposa Paolana

Girone 5: Corigliano Marca - Rocca di Neto; riposa Rossanese

Girone 6: Bisignano - PLM Morrone; riposa DB Rossoblu Luzzi

Girone 7: Union Kroton - Cotronei; riposa Isola Capo Rizzuto

Girone 8: Sersale - Pino Donato Taverna; riposa Soriano

Girone 9: Stilomonasterace - Mesoraca; riposa S. Nicola Chiaravalle Soverato

Girone 10: Pizzo - Atletico Maida; riposa Virtus Rosarno

Girone 11: Capo Vaticano - Sporting Polistena; riposa Polisportiva Gioiese

Girone 12: accoppiamento andata/ritorno: Ardore - Gioiosa Jonica (rinuncia Cittanova)

Girone 13: Taurianova - Deliese; riposa Palmese

Girone 14: Bianco - Bovalinese (giovedì 4 settembre); riposa Brancaleone

Girone 15: Bocale - Val Gallico; riposa Pro Pellaro

Girone 16: ReggioRavagnese - Africo; riposa Melito