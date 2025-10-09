Dopo l’eliminazione per mano della DB Rossoblù Luzzi, il tecnico bizantino difende la scelta di schierare una squadra giovanissima: «Per noi era importante dare spazio e continuità ai ragazzi»

La Rossanese saluta la Coppa Italia Dilettanti con una sconfitta sul campo della DB Rossoblù Luzzi. Finisce 5-1 per i padroni di casa, che dopo l’1-0 dell’andata si qualificano ai quarti di finale, dove affronteranno l’Isola Capo Rizzuto. Per i bizantini, invece, una gara che ha visto un largo turnover e dall’impiego di diversi under.

La partita del “Di Magro” di Taverna di Montalto Uffugo si apre con il vantaggio della DB al 36’ del primo tempo con Percia Montani, poi il pareggio rossanese firmato dal giovane Pellegrino al 40’. Nella ripresa la squadra di casa prende il largo: Filidoro riporta avanti i luzzesi al 19’, seguito dal 3-1 di Percia Montani al 21’, dal 4-1 di Gueye al 43’ e dal definitivo 5-1 realizzato da Ruffolo nel recupero.

Nel post gara, l’allenatore della Rossanese Luca Aloisi analizza ai nostri microfoni il match: «Abbiamo fatto una buona partita per 50-60 minuti, considerando che in campo avevamo tre ragazzi del 2009, alcuni 2008 e diversi 2007-2006, con solo due o tre over dal primo minuto. Era nostra intenzione dare spazio a chi ha giocato meno e far crescere i più giovani».

Il tecnico sottolinea anche la differenza di valori in campo: «Loro hanno giocatori esperti e importanti per la categoria, come Leta, Casella e Gueye. Noi invece abbiamo optato per un undici molto giovane, consapevoli dei rischi».

Il tecncio dei bizantini guarda già avanti, ribadendo le priorità stagionali: «Il nostro obiettivo resta il campionato – afferma Aloisi – . Siamo reduci da diverse trasferte consecutive e volevamo gestire le energie. La Coppa è stata utile per testare chi aveva meno minuti nelle gambe. Ora pensiamo a domenica a Palmi, perché i punti veri sono quelli del campionato».