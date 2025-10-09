Vittoria per 5-1 contro la Rossanese che consente alla formazione luzzese di qualificarsi ai quarti. Il tecnico, però, non si lascia prendere dall’euforia e pensa al torneo di Eccellenza: «L’obiettivo è quello»

La DB Rossoblù Luzzi conquista una vittoria netta, travolgendo la Rossanese per 5-1 nel ritorno degli ottavi di finale della Coppa Italia Dilettanti e ottenendo così il pass per i quarti di finale, dove affronterà l’Isola Capo Rizzuto.

Una partita che, complice il largo turnover nelle due squadre in campo, soprattutto tra le fila bizantine, si apre al 36’ con il gol di Percia Montani per la formazione di mister Rosario Salerno. Al 40’ arriva il pareggio momentaneo di Pellegrino, ma nella ripresa la DB accelera e dilaga: al 19’ Filidoro riporta avanti i suoi con un tiro dalla distanza, poi Percia Montani firma il 3-1 due minuti dopo. Nel finale, spazio anche alle reti di Gueye (43’) e Ruffolo (in pieno recupero) che fissano il risultato sul 5-1.

A fine partita, mister Salerno analizza il match, senza farsi trascinare dall’euforia: «Ci fa piacere passare il turno, ma abbiamo concesso troppo in alcune situazioni. Una squadra come la nostra deve restare concentrata per tutti i novanta minuti». L’allenatore, campione in carica dopo la vittoria dell’Eccellenza lo scorso anno con la Vigor Lamezia, tiene lo sguardo puntato sul campionato: «L’obiettivo resta quello – dice – . Dobbiamo recuperare i punti persi per strada e arrivare allo scontro diretto con il Praiatortora nella miglior posizione possibile. Sarà un campionato equilibrato, ma proveremo a dire la nostra».

Sul cammino delle pretendenti al salto di categoria, Salerno non ha dubbi: «Le squadre destinate a lottare fino alla fine saranno Praia, Rossanese e Paolana. Noi siamo lì, consapevoli di poter competere, ma bisogna evitare di perdere punti come è accaduto nelle prime giornate contro Palmese e Gioiese. Ogni passo falso, alla lunga, si paga». Con la qualificazione in Coppa in tasca, la DB Rossoblù si prepara ora alla sfida di campionato di domenica sul campo del Bocale, primo vero crocevia della stagione.