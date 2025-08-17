La stagione 2025/26 delle due calabresi di Lega Pro prende il via con i Lupi impegnati in Puglia e i pitagorici allo Scida contro i siciliani. Tra assenze e nuovi innesti, ecco come potrebbero scendere in campo le squadre

Oggi prende ufficialmente il via la stagione 2025/26 per le squadre calabresi impegnate nella Coppa Italia di Serie C. Il Cosenza sarà ospite del Monopoli alle ore 18 al “Veneziani”, mentre il Crotone debutta, alle 21:00, all’”Ezio Scida”, contro il Catania.

Il Cosenza in trasferta a Monopoli

I rossoblù di Antonio Buscè si presentano al primo turno della Coppa Italia con una squadra ancora incompleta e ridotta dalle difficoltà della passata stagione, culminata con la retrocessione in Serie C. Per la partita odierna, il Cosenza scenderà in campo con il lutto al braccio in memoria di Padre Fedele.

Buscè per tutto il ritiro ha lavorato sul 3-5-2, modulo con il quale il Cosenza scenderà in campo a Monopoli . Davanti a Vettorel, ci dovrebbero essere Cimino, Caporale e D'Orazio in difesa, visto gli uomini contati. A centrocampo a Garritano andranno i compiti di regia, in considerazione delle assenze e della carenza nel ruolo. Ai suoi lati Florenzi e Kourfalidis preferito su Kouan non al meglio. Sulle fasce a sinistra l'esordio del giovanissimo Barone, uno dei giovani che si è messo più in luce. Dall'altra parte, alla fine, potrebbe spuntarla Arioli . In attacco Rizzo Pinna su supporto di Mazzocchi. Partono dalla panchina gli ultimi arrivati Achour e Cannavò.

Probabili formazioni

Monopoli (3-5-2): Piana; Viteritti, Micelli, Ronco; Valenti, Falzerano, Bordo, Greco, Imputato; Longo, Tirelli. All.: Alberto Colombo

Cosenza (3-5-2): Vettorel; Cimino, Caporale, D’Orazio; Arioli, Kourfalidis, Garritano, Florenzi, Barone; Rizzo Pinna, Mazzocchi. All.: Antonio Buscè

Verso Crotone-Catania

Stasera sarà il Crotone a scendere in campo, ospitando il Catania allo Scida alle ore 21:00 per il turno preliminare di Coppa Italia. Anche qui, entrambe le squadre dovranno fare i conti con diverse assenze.

Longo dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con Merelli in porta e la difesa composta da Cargnelutti, Di Pasquale, Leo e Guerra. Gallo e Vinicius agiranno davanti alla retroguardia, mentre Zunno, Murano e Maggio supporteranno Gomez come unica punta.

Toscano, invece, dovrà fare i conti con pesanti assenze, ma confermerà il 3-4-2-1: Dini tra i pali, con Ierardi, Di Gennaro e Celli (o Pieraccini) in difesa. A centrocampo Casasola, Quaini, Corbari e Donnarumma, mentre Jimenez e Cicerelli supporteranno Forte in attacco.

Probabili formazioni

Crotone (4-2-3-1): Merelli; Cargnelutti, Di Pasquale, Leo, Guerra; Gallo, Vinicius; Zunno, Murano, Maggio; Gomez. ,All.: Longo

Catania (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Celli/Pieraccini; Casasola, Quaini, Corbari, Donnarumma; Jimenez, Cicerelli; Forte. All.: Toscano