Inizia con un grandissimo e sgargiante sorriso la stagione sportiva della Vigor Lamezia che, al debutto nel turno preliminare della Coppa Italia riservata alla Serie D, si sbarazza in maniera netta e decisa del Messina con un sonoro 5-0. La neopromossa biancoverde mostra subito i muscoli, per la soddisfazione di mister Antonio Foglia Manzillo che comunque tiene i piedi per terra.

Piedi per terra per Foglia Manzillo

Domenica prossima proseguirà il cammino nella competizione, e c'è subito l'attesissimo derby contro il Sambiase. Sulla partita e sulla stracittadina prevista tra una settimana si è espresso proprio il tecnico Figlia Manzillo, nella conferenza stampa post gara: «Domenica sarà sicuramente tutta un'altra partita, non solo perché affrontiamo un derby, ma perché affrontiamo una squadra più strutturata di noi».

il mister tiene i piedi per terra: «Non è che questa vittoria adesso ci fa diventare favoriti, anche perché rimaniamo un gradino sotto rispetto a loro, ma ciò non toglie che possiamo dire la nostra. Il Sambiase ha giocatori esperti e non solo dal punto di vista anagrafico, ma dall'esperienza calcistica».



Sulla seconda frazione: «Il secondo tempo lascia il tempo che trova, dal momento che i ragazzi hanno gestito la palla e le energie, di conseguenza non posso trarre grandissimi giudizi da parte dei singoli.