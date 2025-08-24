Netta vittoria dei biancoverdi nel turno preliminare. I siciliani, con tanti under e nuovi innesti, cedono il passo. Adesso per i vigorini derby con il Sambiase
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Netta vittoria per la Vigor Lamezia, che al “D’Ippolito” supera con un rotondo 5-0 il giovane Messina nel turno preliminare di Coppa Italia di Serie D. I biancoverdi accedono così al turno successivo, dove affronteranno il Sambiase nel derby cittadino.
La gara si mette subito in discesa per i padroni di casa, che passano in vantaggio al 21’ con La Vecchia. Poco dopo, al 20’, il Messina resta in dieci uomini per l’espulsione di Di Cristina, autore di un fallo da ultimo uomo su Mascari. Da quel momento il match prende una direzione chiara: al 28’ e al 33’ Tandara realizza una doppietta, mentre al 40’ Sanzone sigla il quarto gol, chiudendo di fatto la partita già nel primo tempo.
Nella ripresa, al 7’, Mascari completa il risultato su calcio di rigore. La Vigor controlla senza difficoltà fino al triplice fischio, con diverse occasioni non concretizzate e un netto predominio anche nei calci d’angolo (11-0).