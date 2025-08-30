In attesa dell’inizio del campionato, che prenderà il via domenica 7 settembre, le calabresi di Serie D si preparano al primo turno della Coppa Italia di categoria. Sono due i match in programma domenica 31 agosto, entrambi estremamente interessanti. Alle ore 16:00 si affronteranno allo stadio Oreste Granillo Reggina e Vibonese, per un replay della partita di un anno fa – terminata 2-0 per gli amaranto.

La società dello Stretto vuole iniziare con il piede giusto una stagione che deve essere quella del definitivo riscatto. Dopo aver sfiorato la promozione in Serie C senza però ottenerla, a Reggio Calabria hanno costruito una rosa competitiva – con innesti di grande esperienza come Blondett e Di Grazia e grandi ritorni come quelli di Mungo, Edera e Montalto.

La Vibonese, d’altra parte, riparte dal nuovo corso targato Fernando Cammarata – che ha dato il via a una rivoluzione che ha stravolto staff tecnico e squadra, la cui età media sfiora i 23 anni. Intorno ai rossoblù, ancora un cantiere apertissimo, regna però molta curiosità: in riva allo Stretto le prime risposte.

Mezz’ora più tardi, alle 16:30, sarà la volta della stracittadina Vigor Lamezia-Sambiase. I biancoverdi si sono guadagnati la possibilità di accedere al match battendo al turno preliminare il Messina per 5-0. Un risultato largo dovuto sì alla bravura dei ragazzi di mister Foglia Manzillo, ma anche alla giovanissima età degli avversari in campo. Contro i cugini del Sambiase, squadra strutturata con il giusto mix di esperienza e freschezza, sarà sicuramente un test più probante.

I giallorossi, allenati da Tony Lio, hanno salutato i gemelli del goal Umbaca e Ferraro, sostituendoli con Haberkon e l’ex Cosenza Gianluigi Sueva.