Era un derby attesissimo non solo perché ritornava dopo qualche anno di distanza, ma soprattutto perché era un antipasto di quello che si vedrà nell'imminente campionato di Serie D (girone I) che inizierà domenica prossima. Nel gremitissimo stadio Guido D'Ippolito si affrontavano Vigor Lamezia e Sambiase per il primo turno di Coppa Italia (Serie D) e per mettere un po' di pepe al campionato che inizierà domenica prossima. Dopo la cinquina rifilata al Messina nel turno preliminare, la compagine vigorina saluta la competizione cedendo il passo ai cugini sambiasini che si impongono per 0-1 grazie al gol di Costanzo, al quarto d'ora della ripresa.

Le parole di Foglia Manzillo

Al termine della sfida, si è espresso il tecnico biancoverde Foglia Manzillo nella conferenza stampa post partita: «A livello di preparazione sono gli stessi giorni più o meno e dunque, da questo punto di vista, cambia poco. La differenza è che lo scorso anno loro sono arrivati quarti in Serie D e noi primi in Eccellenza, dunque ci sono almeno tredici posizioni di differenza. i ragazzi hanno dato tutto ed era proprio ciò che dovevamo fare. Dispiace solo per il fatto che il gol ce lo siamo fatti noi su una palla in uscita, ed è solo questo il mio unico rammarico perché prendere gol in quel modo fa male A prescindere da questo, i ragazzi hanno fatto ciò che avevo chiesto».

Segnali positivi

A parte la sconfitta, dunque, la Vigor Lamezia ha dato segnali positivi come afferma lo stesso tecnico biancoverde: «Buona prestazione sia da chi ha giocato titolare che da chi è subentrato. Ci siamo anche procurati un'espulsione e li abbiamo chiusi nella propria metà campo. Poteva certamente nascere il pareggio che non sarebbe stato rubato. Con i cinque cambi il Sambiase è andato in difficoltà negli ultimi venti metri ed era sulle gambe e, dal punto di vista atletico, con le cinque sostituzioni i maggiori benefici li abbiamo tratti noi».



Tenersi stretto l'atteggiamento dunque: «Noi dobbiamo ripartire dalla prestazione fatta - continua Foglia Manzillo - ma soprattutto voglio ribadire un dato importante, ovvero che su circa duemila persone dietro di me, solo in tre mi hanno urlato di cambiare e ciò significa che gli altri 1997 hanno capito alla perfezione cosa dobbiamo fare quest'anno: andarci piano perché siamo in fase di costruzione. Ci spetta un campionato dove non saremo favoriti, e questa cosa deve essere chiara a tutti. Se ci fanno lavorare e non pretendono la luna, noi allora ci salveremo e se a dicembre ci sarà da operare sul mercato lo faremo».