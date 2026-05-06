La squadra di Buscè ritrova i pugliesi dell’ex Vito Di Bari nella prima sfida degli spareggi: ai rossoblù basta anche un pari, ma servono intensità e lucidità
Tutti gli articoli di Cosenza Calcio
PHOTO
Riscaldamento Cosenza-Casarano (foto IPA)
Prima gara playoff per il Cosenza di Buscè, che al “Marulla” ritrova il Casarano dell’ex difensore silano Vito Di Bari. Una sfida secca, pesante, in cui i Lupi della Sila partono con un piccolo vantaggio regolamentare: ai rossoblù basta anche un pareggio per accedere al turno successivo.
Guai, però, a pensare a una partita semplice. Il Casarano arriva a Cosenza in salute, forte del passaggio del turno ottenuto con una vittoria netta contro il Monopoli. Una squadra viva, organizzata e con entusiasmo, pronta a giocarsi le proprie possibilità senza nulla da perdere.
Il Cosenza, dal canto suo, ha qualità e strumenti per superare l’ostacolo. Al “Marulla” i rossoblù hanno già battuto i salentini per 4-1 durante la stagione regolare, offrendo una delle prove più convincenti del proprio campionato. Il Casarano, però, ha risposto nella gara del girone di ritorno, conquistando i tre punti e dimostrando di poter mettere in difficoltà la squadra silana.
Adesso si azzera tutto. Nei playoff contano gestione emotiva, attenzione ai dettagli e capacità di colpire nei momenti giusti. Il Cosenza ha due risultati su tre, ma dovrà giocare per vincere: solo così potrà evitare calcoli pericolosi e dare forza alla propria corsa verso il sogno Serie B.
Di seguito la formazione e il tabellino del match.
COSENZA (4-3-3): Pompei; Ciotti, Moretti, Caporale, Ferrara; Palmieri, Langella, Contiliano; Emmausso, Mazzocchi, Florenzi. In panchina: Vettorel, Vannucchi, Contiero, Pintus, Cannavò, Beretta, Garritano, D'Orazio, Perlingieri, Baez, Achour, Ba, Kourfalidis. All.: Buscè
CASARANO: Bacchin, Giraudo, Celiento, Grandolfo, Chiricò, Ferrara, Maiello, Versienti, Mercadante, Negro, Leonetti. In panchina: Chiorra, Ferilli, Lulic, Patrignani, Palumbo, D'Alena, Santarcangelo, Perez, Logoluso, Gega, Bachiini, Gyamfi, Cerbone, Di Dio. All.: Di Bari
ARBITRO: Mazzoni di Prato
MARCATORI:
NOTE: Spettatori circa 2mila. Espulsi: Ammoniti: Angoli: Recupero
17:57
Cosenza con il 4-3-3
Buscè conferma il modulo base per la sfida playoff contro il Casarano. Tra i pali c’è Pompei; linea difensiva con Ciotti, Moretti, Caporale e Ferrara. In mezzo al campo spazio a Palmieri, Langella e Contiliano. Davanti il tridente formato da Emmausso, Mazzocchi e Florenzi, chiamato a dare qualità, profondità e peso offensivo ai rossoblù.