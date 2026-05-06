Prima gara playoff per il Cosenza di Buscè, che al “Marulla” ritrova il Casarano dell’ex difensore silano Vito Di Bari. Una sfida secca, pesante, in cui i Lupi della Sila partono con un piccolo vantaggio regolamentare: ai rossoblù basta anche un pareggio per accedere al turno successivo.

Guai, però, a pensare a una partita semplice. Il Casarano arriva a Cosenza in salute, forte del passaggio del turno ottenuto con una vittoria netta contro il Monopoli. Una squadra viva, organizzata e con entusiasmo, pronta a giocarsi le proprie possibilità senza nulla da perdere.

Il Cosenza, dal canto suo, ha qualità e strumenti per superare l’ostacolo. Al “Marulla” i rossoblù hanno già battuto i salentini per 4-1 durante la stagione regolare, offrendo una delle prove più convincenti del proprio campionato. Il Casarano, però, ha risposto nella gara del girone di ritorno, conquistando i tre punti e dimostrando di poter mettere in difficoltà la squadra silana.

Adesso si azzera tutto. Nei playoff contano gestione emotiva, attenzione ai dettagli e capacità di colpire nei momenti giusti. Il Cosenza ha due risultati su tre, ma dovrà giocare per vincere: solo così potrà evitare calcoli pericolosi e dare forza alla propria corsa verso il sogno Serie B.

Di seguito la formazione e il tabellino del match.

COSENZA (4-3-3): Pompei; Ciotti, Moretti, Caporale, Ferrara; Palmieri, Langella, Contiliano; Emmausso, Mazzocchi, Florenzi. In panchina: Vettorel, Vannucchi, Contiero, Pintus, Cannavò, Beretta, Garritano, D'Orazio, Perlingieri, Baez, Achour, Ba, Kourfalidis. All.: Buscè

CASARANO: Bacchin, Giraudo, Celiento, Grandolfo, Chiricò, Ferrara, Maiello, Versienti, Mercadante, Negro, Leonetti. In panchina: Chiorra, Ferilli, Lulic, Patrignani, Palumbo, D'Alena, Santarcangelo, Perez, Logoluso, Gega, Bachiini, Gyamfi, Cerbone, Di Dio. All.: Di Bari

ARBITRO: Mazzoni di Prato

MARCATORI:

NOTE: Spettatori circa 2mila. Espulsi: Ammoniti: Angoli: Recupero