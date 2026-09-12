Al termine di una gara a dir poco sonnacchiosa, arriva il primo punto per il Cosenza. Con la Cavese a Crotone è 0-0. Pochi i sussulti nei 90 minuti. Coppitelli, come avevamo detto, passa alla difesa a tre. Nel primo tempo è la squadra di casa ad avere la migliore, ed unica, chance con McJannet il cui diagonale termina a lato da ottima posizione. Nella ripresa giusto qualche emozione in più con i tentativi di Energe e Barone, ancora per il Cosenza. Il finale però è a tinte cavesi. Gli ospiti vanno vicinissimi al gol in due occasioni con Fusco prima e con Fella poi. In entrambi i casi è provvidenziale il portiere Iliev che salva la sua porta con una bella parata e con una super uscita. Pareggio giusto.