Il Dg ha presentato le dimissioni ed ha lasciato il suo incarico assunto soltanto pochi mesi fa

Fulmine a ciel sereno in casa Cosenza. A quanto trapela infatti, Salvatore Gualtieri, direttore generale dei lupi, ha presentato le dimissioni ed ha lasciato la società rossoblù.

Pochi mesi a Cosenza

Gualtieri, dopo una lunga carriera con Crotone e Frosinone, era stato nominato nuovo direttore generale del Cosenza il 12 settembre scorso. Dopo la conferenza stampa di presentazione però, con tante idee esposte in quella giornata, non è riuscito evidentemente a lasciare la sua impronta nel seno della società di Via Conforti. E dopo Ursino un anno fa, anche Gualtieri lascia la poltrona di Direttore Generale dei lupi. Il club rossoblu ha deciso di non rinnovare il contratto che scadeva il 31 dicembre 2025.