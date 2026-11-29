Due punti persi per il Cosenza sul campo del Sorrento. I rossoblù, avanti di due reti, si sono fatti raggiungere dai campani nella gara della 16ª giornata del campionato di Serie C, disputata allo stadio “Donato Curcio” di Picerno. Il 2-2 finale lascia l'amaro in bocca a Federico Coppitelli, che nel post partita ha comunque sottolineato la qualità della prestazione offerta dai suoi uomini. «Quando ti scivola via la vittoria a un minuto dalla fine, non puoi essere contento», ha esordito l'allenatore del Cosenza.

Coppitelli: «Ennesima grande prestazione»

«Ci è mancata la capacità di alzare un po' il baricentro. Va però sottolineata l'ennesima grande prestazione di questa squadra che continua il suo percorso di crescita in maniera incredibile. Eravamo 2-0 con una partita perfetta. Purtroppo in questi campi piccoli sapevamo che un episodio ti può cambiare la partita, nella casualità loro sono stati più bravi di noi. I ragazzi hanno fatto un primo tempo incredibile. Venire qui e mettere alle corde il Sorrento è indice di grande maturità e di grande consapevolezza dei nostri mezzi».

«Adesso dobbiamo provare a fare punti»

Il tecnico rossoblù si è soffermato sulle difficoltà incontrate nella gestione del vantaggio, ribadendo la propria fiducia nella squadra in vista dei prossimi impegni. «Sapevamo che qui bastava un episodio e sarebbe saltato il banco. Il campo di Picerno consente di rischiare alla squadra che deve rincorrere e di poter gestire le transizioni in maniera furba. È un boccone amaro quello di stasera, però al tempo stesso accolgo con grande positività questo percorso. C'è un po' di rammarico, probabilmente un po' di fortuna ci tornerà indietro in qualche momento del campionato. Adesso indipendentemente da chi affrontiamo, dobbiamo provare a fare punti».