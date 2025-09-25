Fabio Lupo non è più il direttore sportivo del Cosenza. Si attende ovviamente l’ufficialità, ma nella giornata di ieri il dirigente ha trovato l’accordo con la società per la rescissione del contratto annuale che il pescarese ha firmato soltanto nel mese di luglio.

Feeling mai nato

Quello tra Lupo ed il Cosenza è la storia di un amore mai nato. Da subito i contrasti con mister Buscè, desideroso di vedere al più presto i nuovi acquisti che invece tardavano ad arrivare sul mercato. Poi, ad inizio agosto, l’ingaggio di un nuovo direttore sportivo, mascherato come responsabile dell’area tecnica, ovvero quel Domenico Roma che ne prenderà il posto nel prosieguo della stagione. L’ultimo strappo a Caserta, domenica scorsa, quando Lupo al “Pinto” si è accomodato in tribuna tra i dirigenti della Casertana, ben lontano dal Presidente Guarascio e dal resto della troupe rossoblù. Uno strappo tangibile. E la storia che si chiuderà con l’ufficialità attesa nelle prossime ore.