Gennaro Delvecchio non è più il direttore sportivo del Cosenza Calcio. Il club di Eugenio Guarascio ha comunicato ufficialmente la decisione a 24 ore di distanza dall’esonero dell’allenatore Massimiliano Alvini. Si chiude così dopo appena un anno l’avventura di Delvecchio in riva al Crati.

Arrivato nell’estate 2023 contestualmente alla nomina di Beppe Ursino come direttore generale, l’ex centrocampista aveva assunto l’incarico di ds nel tentativo di dare continuità al progetto tecnico del Cosenza in Serie B. Tuttavia, la stagione 2024/2025 si è conclusa con la retrocessione in Serie C, mettendo fine a un ciclo di sette anni consecutivi tra i cadetti.

Il club ha congedato Delvecchio con la seguente nota: «Il Cosenza Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico il Direttore Sportivo Gennaro Delvecchio. A Delvecchio un ringraziamento per il lavoro svolto e i migliori auguri per il prosieguo della carriera sportiva da parte del Club».