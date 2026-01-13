Dopo il ventunesimo turno di Serie C, la Calabria calcistica si prepara subito a vivere un appuntamento di grande rilevanza, rappresentato dal derby tra Cosenza e Crotone, in programma lunedì 19 gennaio, alle 20.30, al “San Vito-Marulla”. Nella città bruzia si affronteranno due squadre reduci da risultati diversi e con stati d’animo opposti, ma entrambe con la necessità di consolidare fiducia e ambizioni in questa fase di stagione.

Il Cosenza è tornato da Salerno con un punto prezioso, frutto dello 0-0 contro la Salernitana. Pur senza vittoria, la prestazione dei Lupi della Sila ha dato segnali di ripresa rispetto alla sconfitta interna contro il Monopoli, nella precedente giornata. I rossoblù di Buscè sono scesi in campo con determinazione, affrontando i granata a viso aperto e dimostrando organizzazione e carattere. Nel primo tempo il Cosenza ha trovato la rete per due volte, entrambe annullate per fuorigioco, mentre Vettorel si è reso protagonista parando il rigore concesso ai padroni di casa per un fallo di Caporale su Ferrari. Una prova attenta che conferma la crescita del portiere, dopo la prestazione incerta contro il Monopoli. Nonostante l’assenza di Simone Mazzocchi, fuori per infortunio, la squadra di Buscè ha saputo gestire la partita, mostrando solidità in fase difensiva e capacità di creare pericoli negli spazi centrali grazie ai movimenti di Ricciardi e Kouan. Rimane però evidente la necessità di maggiore fantasia in attacco, con Florenzi in fase di appannamento e la mancanza di un elemento in grado di innescare con continuità la manovra. Il nuovo arrivato Emmausso non è ancora entrato negli schemi dei rossoblù.

Situazione diversa in casa Crotone, chiamato a reagire dopo la sconfitta casalinga per 1-0 contro l’Altamura. I pitagorici hanno ripreso subito gli allenamenti con l’obiettivo di ritrovare intensità e concentrazione in vista del derby. Mister Longo potrà contare sul rientro di Sandri dopo la squalifica, ma permangono dubbi sul reparto offensivo: Gomez resta il riferimento principale, mentre Perlingieri è ancora in fase di crescita, non in grado di garantire i 90 minuti richiesti a un centravanti di ruolo. Il tecnico punta a lavorare sull’equilibrio tra intensità e gestione delle energie, preparando la squadra a un match che sarà soprattutto mentale, dove la determinazione potrebbe fare la differenza.