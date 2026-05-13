Domenico Roma, ds dei lupi alla sua prima in assoluto davanti ai microfoni, apre la conferenza stampa chiedendo scusa per il pesante ko di Casarano, ma rivendicando allo stesso tempo il cammino del Cosenza.

Le parole di Domenico Roma

«Come ci sono rimasto male io, ci sono rimasti male tutti. Credo sia opportuno chiedere scusa per il risultato della partita». Il ds, però, invita a guardare oltre il blackout playoff: «Il Cosenza ha fatto una stagione importante, con numeri alla mano. Non si può giudicare una stagione per i 50 minuti di Casarano». Roma ha ringraziato squadra, Buscè e staff, ricordando come i rossoblù siano arrivati a giocarsi posizioni importanti fino all’ultima giornata.

Sul mercato di gennaio, il direttore sportivo ha respinto l’idea di una squadra indebolita, pur ammettendo il peso delle partenze di Ricciardi, Kouan e Dalle Mura. «Ricciardi e Kouan avevano manifestato più volte la volontà di andare via. Quando un ragazzo non vuole rimanere è giusto dargli l’opportunità». Roma ha sottolineato anche gli innesti arrivati per aumentare la profondità della rosa: «Come calciatori arrivati sono molto soddisfatto». Poi i numeri per difendere il percorso: «Nella prima parte di stagione abbiamo fatto 31 punti e nel ritorno ne abbiamo fatti 31».

Domenico Roma sul futuro

Sul futuro, Roma non si è sbilanciato. «Non ho avuto ancora nessun incontro con il presidente Guarascio. A breve potrà essercene uno per capire in che direzione si vuole andare». Il ds ha spiegato di lasciare comunque «diversi contratti pluriennali» e quindi «una base importante per la categoria», mentre sulle situazioni in scadenza, compresa quella di Moretti, serviranno valutazioni a breve. In chiusura, il passaggio più emotivo: «Per me è stato un onore poter rappresentare questa società e questi colori. Da ragazzo di provincia, essere qui ha un valore particolare».