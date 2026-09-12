Il tecnico romano ha provato più volte negli allenamenti lo schema che ha usato nella passata stagione alla guida della Casertana

E’ il giorno di Cosenza-Cavese. Alle 15,00 le due formazioni scenderanno in campo all’ “Ezio Scida” per la 4^ giornata di campionato. I campani hanno finora raccolta 4 punti e sono reduci dal pareggio nel derby di Salerno. I lupi invece sono ancora fermi al palo, unica squadra a non aver ancora mosso la classifica in tutto il girone.

La probabile formazione del Cosenza

Per quel che riguarda la formazione, mister Coppitelli anche in conferenza stampa ha lasciato presagire qualcosa. La novità più importante potrebbe arrivare dal modulo. Più volte in allenamento provato il 3-5-2, schema che nella passata stagione, alla guida delle Casertana, ha regalato risultati importanti al tecnico romano. Resta il rebus portiere. Rizzo potrebbe prendere il posto dell’incerto Iliev visto finora. C’è ancora fiducia nel bulgaro. Ma in questo momento, una pausa anche a livello psicologico, potrebbe giovargli. Decisione non ancora presa. Per quel che riguarda la difesa, se il Cosenza dovesse confermare l’idea di giocare a tre, Dametto guiderebbe il reparto, ai suoi lati Pascalau e Dalmazzi. Sulle fasce a destra Clemente, senza dubbio. A sinistra invece un altro che rischia il posto è Giannini. Barone scalpita per una maglia. In mezzo al campo dovrebbero giocare D’Alena, Palmieri e McJannet. In avanti sarebbe Energe a sostenere Achour, questa volta favorito su Petrovic. In caso di conferma invece del 4-3-3, uno tra Pascalau e Dalmazzi, lascerebbe il posto ad Almaviva, che sarebbe di nuovo schierato sull’out di sinistra nell’attacco a tre. Indisponibile Palazzino, insieme al lungodegente Cimino.

I convocati del Cosenza

Ecco l’elenco dei 25 convocati di Coppitelli:

Portieri (3)

1.Rizzo

12. Iliev

49. De Sensi

Difensori (7)

3. Giannini

4. Pascalau

13. Cogoni

26. Dametto

33. Dalmazzi

47. Barone

67. Clemente

Centrocampisti (10)

5. Contiliano

6. Ndow

7. McJannet

14. Quieto

15. D’Alena

21. Ragone

23. Palmieri

24. Džepar

41. Contiero

71. Mazzulla

Attaccanti (5)

9. Achour

10. Energe

11. Almaviva

17. Petrovic

77. Pozzi