Il Crotone continua la sua marcia in Serie C, grazie alla vittoria conquistata ieri contro la Cavese nella trentesima giornata. Protagonista del match il capitano Guido Gomez, autore di una doppietta che porta il suo bottino personale in campionato a 16 reti, consolidando il primo posto nella classifica marcatori. Per il centravanti, si tratta del record personale e del gol numero 60 con la maglia pitagorica.

Al termine della partita, Gomez ha commentato con soddisfazione: «Siamo contentissimi per questo, soprattutto per la vittoria di oggi (ieri ndr). Questi numeri che hai detto tu sono grazie alla squadra. Li dedico a loro perché mi danno una grandissima mano e sono contentissimo per questo».

Il capitano ha sottolineato le difficoltà incontrate: «Abbiamo incontrato una squadra che chiude bene gli spazi. Oggi non era semplice, però ci siamo detti prima di entrare in campo di muovere la palla veloce per liberare qualche spazio. Siamo riusciti a sbloccarla, quello era l’obiettivo. Poi magari si aprivano un po’ di più per approfittare in contropiede e fare qualche gol in più».

Gomez ha inoltre richiamato l’attenzione sul prossimo impegno della formazione di Emilio Longo, in programma domenica in Sicilia: «Dobbiamo pensare alla partita di Trapani come alla più importante della settimana per portare i punti a casa. È sempre stata la mia caratteristica quella di difendere anche. Gioco per il gol, ma prima viene la squadra. Se bisogna fare sacrifici, devono essere fatti. Dopo, siamo davanti, siamo forti, quindi le occasioni arrivano, e per fortuna è un periodo che sta andando bene».