Questa sera allo stadio “Ezio Scida” si è disputata una sfida importante tra Crotone e Cavese, con punti fondamentali in palio per gli obiettivi di entrambe le squadre. I rossoblù di mister Longo stanno attraversando uno dei momenti migliori della loro stagione. Di fronte, una Cavese in forma positiva, reduce da una sola sconfitta nelle ultime sette gare e con dieci punti conquistati, tra cui il prezioso successo casalingo contro l’Audace Cerignola, risultato che ha permesso ai biancoblù di uscire momentaneamente dalla zona playout.

Primo tempo

Il Crotone prova ad aggredire fin dall’inizio, ma la Cavese è brava a difendersi con una linea a 4 invece che a 5, impedendo le sovrapposizioni sulle fasce. Due interventi decisivi di Cocetta salvano Merelli da situazioni complicate. La gara è vibrante ma bloccata dall’equilibrio tra le due squadre: al 21’ i portieri non sono ancora stati seriamente impegnati. Poco dopo, Gallo colpisce il montante da un metro, dopo la prima azione verticale dei padroni di casa.

Al 25’, l’azione di Piovanello è frutto di grande consapevolezza: l’attaccante serve di prima intenzione il capitano, che di testa realizza il quindicesimo gol stagionale, consolidando la leadership nella classifica cannonieri della categoria. La Cavese non reagisce in maniera significativa e il Crotone, senza pressione, controlla il gioco fino al riposo.

Secondo tempo

Nella ripresa, il Crotone sostituisce Gallo con Meli e parte meglio. Al 50’, Zunno viene atterrato in area da Evangelisti: l’arbitro Di Reda assegna il calcio di rigore. Guido Gomez si presenta sul dischetto con sicurezza, spiazza Boffelli e porta il Crotone sul 2-0, praticamente chiudendo la partita.

La Cavese cede psicologicamente e il Crotone spreca alcune occasioni. Il tecnico Prosperi effettua tre cambi: escono Visconti, Cionek e Munari, entrano Maiolo, Diarrassouba e Bolcano. Longo risponde inserendo Calvano e Musso per Sandri e Gomez. I padroni di casa ora controllano agevolmente la partita.

Meli sfiora il tris di testa al termine di una bellissima azione; entra anche Energe per Piovanello. Anche Calvano manca il gol del 3-0, e la Cavese continua a fare da sparring partner, nonostante l’ingresso di Gudjohnsen per Ubaldi. Minaj ci prova da fuori area, ma manda alto. Ancora Meli tenta più volte senza successo, anche sul tap-in, trovando sempre pronto Boffelli. Merelli è attento anche dopo una scivolata di Meli che favorisce un’occasione per Orlando.

Il Crotone conquista così tre punti, con una ripresa ancora più convincente rispetto al primo tempo.