Il derby calabrese tra Crotone e Cosenza si è chiuso senza reti. Allo Scida è arrivato uno 0-0 che lascia l’amaro in bocca ai pitagorici, che hanno provato a imporre il proprio gioco senza però trovare la via del gol. Al termine della gara il tecnico rossoblù Emilio Longo ha analizzato la prestazione dei suoi in conferenza stampa.

«Credo che la squadra abbia fatto una buona gara – ha dichiarato – dobbiamo ancora trovare dei meccanismi per essere più continui. Probabilmente manca qualche dettaglio. Avevamo di fronte un avversario di assoluto livello e non siamo mai stati secondi. Il dettaglio oggi non ci ha premiati e in un’occasione Vettorel ha fatto una parata decisiva su Perlingeri. Non torniamo soddisfatti per il risultato, ma consapevoli che la prestazione c’è stata».

Longo ha poi sottolineato il contributo delle sostituzioni: «Con i cambi abbiamo avuto due occasioni con Perlingeri, siamo stati pericolosi anche con Zunno, e anche in questo caso nel primo tempo è stato bravo il

loro portiere. Gli esterni hanno attaccato e costruito molto, forse dobbiamo crescere nell’uno contro uno. Non sono contento del pareggio – aggiunge il tecnico - ma non valuto solo il risultato: la squadra è viva e questa prestazione ci può portare a vincere tante partite».