Il servizio sarà garantito dagli steward nelle aree di ingresso dei diversi settori dello stadio pitagorico

Tutto pronto allo stadio Ezio Scida per la sfida tra Crotone e Inter U23, in programma oggi alle 18.30 e valida per la quinta giornata del campionato di Serie C. In vista dell’appuntamento, la società del Crotone ha comunicato una disposizione rivolta ai tifosi presenti sugli spalti.

«Anche in occasione della gara odierna contro l’Inter U23, in programma alle ore 18:30 allo Scida, sarà predisposto un servizio di distribuzione gratuita di bottigliette d’acqua, rigorosamente senza tappo, dopo i tornelli, all’interno dell’area di ingresso di ogni settore». Il servizio, spiega la società pitagorica, «sarà espletato attraverso l’ausilio degli steward, commisurati al numero degli spettatori presenti in ogni area di loro competenza».

Sul campo, intanto, il Crotone di mister Greco è chiamato a cercare punti importanti contro la formazione nerazzurra, in una sfida che rappresenta un altro appuntamento significativo in questo avvio di stagione. Calcio d’inizio alle 18.30 allo Scida.