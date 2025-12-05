I siciliani segnano nel primo tempo con Corbari e nel secondo con Lunetta senza mai concedere nulla, se non possesso palla. Ecco come è andata

Partita ad alta intensità che i siciliani sembrano quasi sorpresi dall'aggressività dei rossoblù, ma alla prima occasione il Catania passa in vantaggio. Al 14ecismo, calcio d'angolo per gli etnei, Lunetta colpisce di testa, Merelli respinge corto e Corbari da due passi insacca. Il giocatore del Catania sembra in netta posizione di fuorigioco ma dopo due minuti di controllo il quarto uomo conferma la rete.

Il Crotone riprende a fare gioco ma si apre, inevitabilmente al contropiede siciliano. Al 18esimo Leo chiude su Lunetta lanciato verso la porta rossoblù.

Il Crotone prende fiducia e inizia a premere il Catania ma davanti c'è troppa imprecisione, soprattutto Murano sbaglia appoggi ripetutamente.

Al 34esimo Maggio si accende: controlla bene al limite dell'area, supera il suo marcatore e prova il diagonale di piatto ma Dini è bravo e respinge.

Al 37esimo classico blackout della difesa rossoblù con Cargnelutti che ne combina una delle sue e apre il contropiede al Catania chiuso da D’Ausilio il cui tiro termina di pochissimo a lato.

Al 42esimo Catania di nuovo vicino al raddoppio con Quaini che da fuori area prova il sinistro che sfiora l'incrocio dei pali. Un solo minuto di recupero assegnato dal signor Lovison e poi squadre negli spogliatoi.

La ripresa inizia con una novità tra le fila del Crotone: mister Longo inserisce Sandri per un nervoso e ammonito Gallo. Al 52esino il Catania raddoppia: Sandri perde palla a centrocampo Lunetta entra in area e tira forte di sinistro, Merelli sbaglia l'intervento sul suo palo.

Longo prova a dare una scossa alla squadra inserendo Ricci per Zunno e Piovanello per uno spaesato Murano, irriconoscibile.

Al 71esimo Dini sbaglia l'uscita e Ricci prova ad approfittarne, ma la palla si perde di poco a lato.

Mister Longo le prova tutte e inserisce Perlingieri per Leo, con la difesa che si chiera a tre: Crotone iperoffensivo.

All'89esimo Quaini entra a gamba alta su Perlkingeri, per l'arbitro è rosso, ma il Catania chiede l'intervento del supporto video. Dopo aver guardate le immagini Lovison cambia decisione e dà il giallo al centrocampista catanese.

Sono cinque i minuti di recupero imn cui il Crotone preme ma senza mai mettere in difficoltà l'ex Dini.

Il Tabellino

CATANIA 3-4-2-1:

57 Dini, 6 Allegretto, 15 Di Gennaro, 3 Celli, 24 Casasola, 30 Corbari, 16 Quaini, 23 Lunetta,7 Jimenez (Raimo 88') , 99 D’Ausilio (Rolfini 77'), 32 Forte (Caturano 70').

A disp. : 1 Bethers (GK), 9 Rolfini, 11 Stoppa, 18 Caturano, 19 Raimo, 21 Quiroz, 28 Doni, 37 Forti. All. Toscano

CROTONE 4-2-3-1: 1 Merelli, 2 Leo (Perlingieri 75'), 5 Cargnelutti, 6 Di Pasquale (Cocetta 69'), 25 Guerra, 7 Vinicius, 16 Gallo (Sandri 46'), 96 Zunno (Ricci 64'), 9 Gomez, 27 Maggio, 11 Murano (Piovanello 64').

A disp.: 61 Sala (GK), 76 Paciotti (GK), 8 Stronati, 10 Ricci, 18 Piovanello, 19 Marazzotti, 20 Berra, 21 Sandri, 32 Calvano, 33 Perlingieri, 72 Cocetta, 77 Vrenna, 80 Bruno. All. Longo

Ammoniti: Maggio (Kr) 12', Corpari (Ct) 40'; Gallo (Kr) 44'; Dini (Ct) 74'; Rolfini (Ct) 75'; Quaini (Ct) 89;

Espulsi:

Marcatori: Corbari (Ct) 14'; Lunetta (Ct) al 53’

Arbitro: Roberto Lovison di Padova