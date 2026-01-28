Il Crotone prosegue la preparazione in vista della 23ª giornata di Serie C, in programma domenica 1 febbraio alle 17.30 sul campo del Siracusa, formazione siciliana impegnata nella lotta per non retrocedere. Dopo aver ripreso ieri gli allenamenti, i rossoblù si sono ritrovati oggi al centro sportivo per una doppia seduta. La mattinata è stata dedicata al lavoro in palestra sulla forza e alla tattica difensiva, con particolare attenzione al reparto arretrato, mentre nel pomeriggio la squadra è tornata in campo per esercitazioni di attivazione, gioco posizionale e possesso palla in superiorità numerica, concludendo la sessione con partitella e lavoro sulle palle inattive in fase offensiva.

Sul fronte mercato, la società del presidente Vrenna ha ufficializzato l’arrivo del difensore Angelo Veltri, classe 2004, originario di Valle della Lucania, che oggi ha sostenuto il primo allenamento con i compagni indossando la maglia numero 63. Veltri arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dall’Az Picerno e si aggiunge a Mattia Novella, difensore preso a titolo definitivo dal Potenza nei giorni scorsi. In uscita, invece, il club saluta Daniel Leo, ceduto in prestito al Pontedera fino al 30 giugno 2026.

Domani, la preparazione continuerà nel pomeriggio con un’ulteriore seduta in campo, mentre la società continua a monitorare il mercato in cerca di eventuali opportunità per completare l’organico in vista della parte decisiva della stagione.