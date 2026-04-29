Partita intensa e combattuta: Marchio sblocca, Micheletto pareggia con il portiere di movimento, poi Canal fa esplodere il palazzetto. I cosentini si giocheranno tutto negli ultimi 40 minuti di regular season

Un'altra vittoria da crepacuore per la Pirossigeno Cosenza, dura a morire come non mai. La squadra di mister Ibañes batte 2-1 l'Ecocity Genzano con una zampata di Canal all'ultimissimo secondo e, complice la contemporanea sconfitta della Fortitudo Pomezia con la Came Treviso, può mantenere ancora accesa una fiammella di speranza per raggiungere i playout negli ultimi 40 minuti di regular season, da disputare sabato sul parquet della già retrocessa CMB Futsal.

La cronaca

Dopo un minuto ci prova Barichello a trovare lo spazio per la conclusione da posizione defilata, fuori non di molto. Rispondono i lupi con il tentativo di capitan Marchio disinnescato da Mammarella. Tocca poi a Tonidandel sfiorare l'incrocio dei pali con un gran tiro a rientrare.

Ci prova ancora Marchio, due volte, ma l'esperto portiere ospite è sempre attento. A metà frazione è la volta di Saponara ma il sinistro del 65 rossoblù non inquadra lo specchio della porta. Sale in cattedra De Brasi, alla prima presenza in campionato dall'inizio. L'estremo difensore rossoblù prova a castigare Mammarella spedendo il pallone alto, subito dopo si oppone ad un colpo di testa ravvicinato di Brunelli. Pericolosissima l'Ecocity al 17' con il diagonale di Barichello che sfiora il palo. Chance per i padroni di casa prima dell'intervallo: ripartenza veloce che porta al tiro Bavaresco, troppo centrale però e Mammarella respinge. Il super intervento di De Brasi sul rasoterra di Taborda a 20 secondi dallo scadere del primo tempo mantiene il risultato sullo 0-0.

Il secondo tempo si apre con un altra grande parata di De Brasi, che allunga il piedone e dice di no a Brunelli. Sul capovolgimento di fronte i lupi sbloccano il risultato. Azione insistita di Fantecele, che offre al capitano rossoblù un cioccolatino da scartare e spedire in fondo al sacco. Fa tutto bene Adornato al 6', anche il sinistro sembra indirizzato in fondo al sacco con Mammarella immobile ma la sfera termina fuori di un soffio. Ancora Pirossigeno pericolosa con l'incursione di Canal che va vicinissimo al raddoppio. Minuto 14: Mammarella sfodera tutta la sua esperienza e chiude lo specchio della porta a Saponara. Si fa vedere anche Genzano al 16' con Brunelli: tiro terrificante di prima intenzione che fa tremare il palo della porta difesa da De Brasi.

Gli ospiti inseriscono il portiere di movimento e la scelta paga perchè pervengono al pareggio con Micheletto. Ci pensa però Canal allo scadere e far esplodere il PalaPirossigeno. Vincono 2-1 i lupi e con questi 3 punti continuano a sperare nel miracolo salvezza.

Il tabellino

PIROSSIGENO COSENZA-ECOCITY GENZANO 2-1 (pt 0-0)

COSENZA: De Brasi, Adornato, Marchio, Bavaresco, Saponara. Parisi, Tonidandel, Marcelinho, Vavà, Arrieta, Canal, Fantecele. All. Ibañes

GENZANO: Mammarella, Barra, Taborda, Barichello, Micheletto. Di Ponto, Giacchini, Consoli, Gastaldo, Guerini, Brunelli, Ricci. All. Di Fazio

ARBITRI: Emilio Romano di Nola, Rosario Angelo Faiella di Castellammare di Stabia. CRONO: Emilio Viviani di Nocera Inferiore.

MARCATORI: 01'51" st Marchio (C), 17'09" st Micheletto (G), 19'59" st Canal (C)

NOTE: Gara disputata alle ore 20:30 al PalaPirossigeno di fronte a circa 450 spettatori. Ammoniti: 06'06" st Marcelinho (C).