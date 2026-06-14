Dopo 21 anni Reggio Calabria città torna a tingersi di rosa e ad essere la prima tappa del prestigioso Giro d'Italia , accogliendo per la partenza questa volta i migliori under 23 del panorama ciclistico mondiale . Nel 2005 ospitò la partenza dello storico Giro D'Italia che quest'anno invece l'ha esclusa dal suo tragitto passato in Calabria da Catanzaro, Lamezia Terme, Cosenza e Praia a Mare.

Nel 2022 la sola tappa di circa duecento chilometri tra Palmi e Scalea, ha riportato nel reggino la prestigiosa gara . Oggi è la città di Reggio Calabria a tornare capitale del ciclismo mondiale su strada e questa volta a inseguire la Maglia rosa, iniziando dalle strade calabresi, saranno i migliori giovani ciclisti del mondo nell'ambito della 49^edizione del Giro Next Gen.

I 27 team in gara da oggi e fino a domenica 21 giugno, lungo un percorso tutto concentrato nel centro Sud e scandito da otto tappe fino all'Aquila , sono stati presentati ieri pomeriggio a piazza Duomo . Proprio da questa piazza questa mattina partiranno alle 12:30 alla volta di Vibo Valentia, nell'ambito della prima tappa di un percorso fino all'Abruzzo lungo quasi 1100 km e 14.850 metri di dislivello.

Piazza Duomo presentazione team Next Gen Reggio Calabria 13 giugno 2026

In gara anche Lorenzo Mark Finn , il 19enne campione del mondo under 23 . Con lui la maglia iridata al Giro Next Gen 20 anni dopo Dmytro Grabovskyy. Il corridoio della Red Bull - Bora Hansgrohe - Rookies è il più favorito in buona compagnia . Con lui il francese Aubin Sparfel, i belgi Matisse Van Kerckhove, che ha già conquistato l'Alpes Isere Tour, Matteo Vanhuffel, il brasiliano Henrique Bravo.

La corsa maschile di ciclismo su strada sarà scandita da otto tappe. Tra la prima Reggio Calabria-Vibo Valentia, la seconda più lunga di 168 km, e l'ultima più insidiosa e decisiva con il cronometro individuale di 22km da Villa Sant'Angela all'Aquila, altre sei tappe: Tropea- Crotone (lunedì 15 giugno - 154 km), Sibari- Villa d'Agri di Marsicotevere (martedì 16 giugno - 169 km), Matera - Corato Molino Casillo (mercoledì 17 giugno - 154 km), Bacoli - Bacoli (giovedì 18 giugno -139 km), Velletri - Subiaco- Monte Livata (venerdì 19 giugno - 155 km), Sulmona- Piana delle Mele4 Guardiagrele (sabato 20 giugno - 135 km).

Le tappe calabresi

Ecco le descrizioni dei tratti calabresi di Rcs Sport, che cura l'organizzazione anche del Giro Next Gen:

"Tappa mossa con partenza da Reggio Calabria e trasferimento lungo la costa ionica fino a Locri . Si affronta quindi la salita del Valico della Limina (passaggio in galleria), principale difficoltà della giornata, seguita dall'attraversamento della piana di Gioia Tauro. Finale ondulato nel Vibonese con il passaggio da Mileto prima dell'arrivo a Vibo Valentia. Ultimi chilometri in leggera discesa. Rettilineo finale di 400 m” – prima tappa Reggio Calabria – Vibo Valentia 168 km.

"Tappa prevalentemente pianeggiante che collega le coste tirrenica e ionica della Calabria. Dopo il passaggio da Pizzo si scala il breve Gpm di Marcellinara, unico rilievo di giornata per raggiungere Catanzaro Lido. Ultimi chilometri scorrevoli lungo la costa verso Crotone , con arrivo adatto alle ruote veloci. Rettilineo finale di 700 m" – tappa 2 Tropea- Crotone (lunedì 15 giugno - 154 km),

"Prima tappa di montagna della corsa. Da Sibari si sale verso il Valico di Campotenese attraversando il massiccio del Pollino, per poi proseguire nell'entroterra lucano su un percorso costantemente ondulato" – terza tappa Sibari- Villa d'Agri di Marsicotevere (martedì 16 giugno - 169 km).

Le modifiche alla viabilità fino alle 14

«La carovana percorrerà il Corso Garibaldi, in direzione Sud, per poi immettersi attraverso sulla via G. Falcone (già Bretella Calopinace) sulla Statale 106 che sarà percorsa fino al confine territoriale del Comune (km. 17 circa) in direzione Sud per poi proseguire fino all'arrivo previsto nella città di Vibo Valentia. Alla carovana saranno riservati in via esclusiva anche degli stalli di sosta in Piazza Italia, Piazza Duomo, via Miraglia ed aree limitrofe, oltre che l'area di sosta del Tempietto. Al fine di disciplinare le modifiche del traffico veicolare cittadino, necessarie a garantire la sicurezza della manifestazione , è stata emanata l'ordinanza dirigenziale n. 467 del 10.6.2026.

Parimenti, con ordinanza prefettizia, la circolazione sarà sospesa 30 minuti prima del passaggio della carovana in ambito cittadino, mentre in area extraurbana la sospensione della circolazione veicolare sarà disposta 45 minuti prima del passaggio della gara e fino a cessate esigenze. Sarà comunque garantito il transito dei mezzi di soccorso. La cittadinanza è invitata a collaborare e ad osservare pedissequamente i provvedimenti emessi a tutela della pubblica e privata incolumità».

Io 27 team in gara

Ecco i 27 team nazionali e internazionali, con oltre 160 corridoi, presentati ieri pomeriggio in piazza Duomo a Reggio:

Germania (bandiera) Red Bull-Bora-Hansgrohe Rookeis

Bahrein (bandiera) Bahrein Vittorioso DT

Italia (bandiera) Biesse-Carrera-Premac

Francia (bandiera) Decathlon CMA CGM DT

Paesi Bassi (bandiera) Team di sviluppo Picnic PostNL

Stati Uniti (bandiera) EF Education-Aevolo

Italia (bandiera) Emporio Generale-Essegibi-F.lli Curia

Francia (bandiera) Groupama-FDJ United CT

Australia (bandiera) Hagens Berman Jayco

Gran Bretagna (bandiera) INEOS Grenadiers Racing Academy

Stati Uniti (bandiera) Lidl-Trek Future Racing

Belgio (bandiera) Lotto-Groupe Wanty

Italia (bandiera) MG.K Vis Costruzioni e Ambiente

Spagna (bandiera) Movistar Team Academy

Italia (bandiera) Italia

Svizzera (bandiera) Team di sviluppo NSN

Italia (bandiera) SC Padovani Polo Cherry Bank

Italia (bandiera) Solme–Olmo–Arvedi

Belgio (bandiera) Soudal–Quick-Step Devo Team

Norvegia (bandiera) Team Drali-Repsol

Italia (bandiera) Team Nippo Nuovacomauto Obory

Italia (bandiera) Team Technipes #inEmiliaRomagna

Paesi Bassi (bandiera) Team Visma-Lease a Bike Dev.

Svizzera (bandiera) Tudor Pro Cycling Team U23

Emirati Arabi Uniti (bandiera) UAE Team Emirates Gen-Z

Italia (bandiera) Trevigiani Energiapura Marchiol