L’attaccante dei cosentini sottolinea la crescita del gruppo: «Con Magarò siamo cresciuti: ci alleniamo con umiltà e dedizione, senza mai perdere il sorriso»

Un inizio di stagione da incorniciare per la DB Rossoblù Luzzi, che apre il 2026 alzando al cielo il trofeo della Coppa Italia Dilettanti. La squadra luzzese conferma anche in campionato il suo ottimo momento, collezionando il settimo risultato utile consecutivo in Eccellenza.

Domenica scorsa è arrivata una vittoria al cardiopalma contro la Gioiese: dopo essere passati in svantaggio di due reti, i rossoblù hanno rimontato con determinazione, imponendosi 2-4. Tra i marcatori spicca Angelo Catania, trentaduenne attaccante di esperienza, che ripercorre la partita contro la sua ex squadra, ricca di ricordi indelebili come lo storico “triplete”: «Abbiamo iniziato bene il 2026, vincendo la Coppa Italia Dilettanti. In campionato – ci dice l’attaccante – , peccato per il pareggio con la Palmese. Potevamo raccogliere qualche punto in più anche a fine 2025, considerando i pareggi contro Paolana e Isola CR, ma nel complesso stiamo andando nella giusta direzione».

Il club cosentino ha saputo riscattarsi dopo un avvio di stagione complicato, quando navigava nei bassifondi della classifica. «Sono arrivato a campionato in corso – spiega Catania – insieme ad altri nuovi giocatori, mentre alcuni compagni sono andati via, quindi integrare subito tutti era difficile. Ora, grazie anche a mister Magarò, siamo cresciuti e ci alleniamo con umiltà e dedizione, senza mai perdere il sorriso».

Il momento più spettacolare della domenica è firmato dallo stesso Catania, con una mezza sforbiciata da applausi. «L’azione è nata da un cross di Mosciaro. In area, l’attaccante vive d’istinto e ne è uscita questa acrobazia. Avevamo provato la stessa giocata in rifinitura: allora la palla era finita fuori, stavolta invece è andata alla perfezione».

Catania non porta solo gol, ma anche leadership e mentalità vincente: «A livello personale, voglio arrivare in doppia cifra – conclude l’attaccante –. Per la squadra, l’obiettivo è vivere al meglio la Coppa Italia Dilettanti Nazionale, un palcoscenico importante dove affronteremo squadre blasonate. Sarebbe fantastico superare il turno».