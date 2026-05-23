Se nei principali campi dilettantistici si è già deciso tutto, in quelli di Prima Categoria c'è ancora qualcosa da dire. Questa domenica, infatti, sono in programma le finali playoff e playout dei quattro gironi che daranno i nomi delle retrocesse e di chi si giocherà il pass per la Promozione.

Le finali playoff

Partendo dalle finali playoff e dal girone A ecco che spicca la finalissima Themesen-San Fili, rispettivamente seconda e terza nella regular season e, di conseguenza, padroni di casa con due risultati su tre a disposizione. Nelle semifinali, la Themesen ha superato per 3-2 Juvenilia Roseto mentre San Fili si è imposto di misura (1-0) sul Diamante Caselli.

La vincente si giocherà poi il salto nel prossimo campionato di Promozione A contro la vincente della finale playoff del girone B. Qui infatti le protagoniste dell'ultimo atto sono Scandale-Promosport. Un finale di stagione beffa per i lametini che, all'ultima giornata di campionato stavano accarezzando il primo posto e la promozione diretta, la sconfitta contro le Stelle Azzurre ha poi rovinato tutto e relegando i bianco/azzurri al terzo posto. Nelle semifinali playoff proprio la Promosport ha compiuto la sua vendetta contro le Stelle Azzurre arrivando in finale, con lo Scandale già qualificato per l'ultimo atto visto il grande divario in classifica sulla quinta.

Sarà Real Montepaone-Siderno invece la finale del girone C e, come per la Promosport, anche per i gialloverdi il finale di stagione è stato come una beffa dal momento che hanno perso il primo posto proprio all'ultima giornata, per la gioia del Roccella. Catanzaresi che nelle semifinali hanno schiantato il Bivongi per 4-1 mentre il Siderno, invece, ha avuto ragione sul Guardavalle per 2-0. La vincente si giocherà l'ultimo posto in Promozione B contro la vincente dell'altra finale playoff, quella del girone D tra Academy Ardore e Bovese, con i padroni di casa che erano già qualificati per l'atto conclusivo.

Finali playout

In programma anche le finali playout, con in palio la permanenza in categoria. Tutto già deciso nel girone B con le retrocessioni già ufficializzate.

Partendo dal girone A, Taverna Academy e Mirto Crosia si giocano la permanenza nel campionato. Alta la posta in palio anche nel girone C, tra Palermiti Girifalco e Seles e con i padroni di casa alla seconda possibilità per rimanere in categoria dopo la sconfitta in semifinale playout contro il Prasar per 2-1. Chiude il quadro lo spareggio del girone D tra Rizziconi e San Gaetano Catanoso.