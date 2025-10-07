La Giovane Calabria è pronta per iniziare la stagione 25/26. Questo pomeriggio, infatti, presso la sede di Via Contessa Clemenza alla presenza del Presidente Saverio Mirarchi e del Coordinatore Tecnico Domenico Fiorino, si è svolta la prima riunione operativa in cui sono stati ufficializzati i tecnici alla guida della 4 selezioni regionali di calcio a 11.

«Riprendiamo i lavori de La Giovane Calabria con rinnovato entusiasmo – così Fiorino al termine della riunione - ; la scorsa stagione nonostante abbiamo raggiunto i quarti di finale con la Under 15, nono anno consecutivo in cui la Calabria ha portato almeno una formazione alle fasi finali, complessivamente non è andata secondo le nostre aspettative. Credevamo fortemente che tra Under 19 ed Under 17, considerato il livello qualitativo di entrambe, avevamo le carte in regola per superare il girone e qualificarsi alle fasi finali, ma così non è stato. Rimane comunque l’ottimo lavoro svolto sia dagli staff che dai ragazzi coinvolti, ai quali va il nostro ringraziamento per l’impegno e la dedizione con cui hanno onorato la maglia e rappresentato al meglio la Calabria. Ora è tempo di avviare il nuovo percorso che ci porterà al Torneo delle Regioni 2026 consapevoli che ci sarà tanto da lavorare per raggiungere i nostri obiettivi. Ci sarà il ritorno di Umberto Scorrano alla guida della Under 19 con cui nel 2024 raggiungemmo uno storico secondo posto, confermati Roberto Mantuano e Francesco Corosiniti alla guida delle Rappresentative Under 17 ed Under 15 mentre Michelangelo Ienco sarà il responsabile della Rappresentativa Femminile. Verrà organizzata la quarta edizione del “Memorial Franco Funari” riservato alle Rappresentative Provinciali, primo vero lavoro di scouting sul territorio. Ricordo che il nostro obiettivo è sempre quello di riuscire a dare ai ragazzi calabresi le opportunità per confrontarsi anche con altre realtà e far riconoscere il proprio valore fuori dalla regione: in tal senso tantissimi giovani hanno rappresentato la Calabria nei raduni delle Rappresentative Nazionali LND e con grande orgoglio diversi hanno iniziato la stagione in club professionistici. Auguro buon lavoro a tutti coloro che a vario titolo saranno impegnati in questa nuova stagione ed infine ringrazio il presidente Saverio Mirarchi che anche per quest’anno ha rinnovato la fiducia nella mia persona e nel progetto La Giovane Calabria».

«La conferma di Fiorino quale Coordinatore tecnico delle Rappresentative – così il presidente Saverio Mirarchi – è la conferma del buon lavoro svolto ormai da diversi anni. Lavoriamo sempre per la crescita dei nostri giovani e la struttura de La Giovane Calabria è diventata un punto di riferimento dei club professionistici calabresi e non solo. Ripartiamo, dunque, con grande senso di responsabilità e con la convinzione che la Calabria sia ormai di fatto diventata punto di riferimento dello scouting nazionale. Bentornato ad Umberto Scorrano, al quale va il mio personale ringraziamento per aver accettato l’incarico con grande entusiasmo e voglia, dimostrando che l’esperienza del 2024 gli sia rimasta nel cuore, buon lavoro agli ormai esperti Roberto Mantuano e Francesco Corosiniti che hanno dimostrato di saper lavorare con professionalità per la crescita dei nostri giovani ed infine un grande in bocca al lupo a Michelangelo Ienco che avrà il compito di dare nuovo slancio al calcio femminile».