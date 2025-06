Con l'arrivo di mister Maurizio Lanzaro in panchina, la Bovalinese può adesso programmare il proprio mercato in vista del prossimo campionato di Promozione B. C'è da cancellare qualche rammarico dovuto alla passata stagione come, per esempio, i play off svaniti solamente all'ultima giornata. Capito chiuso e nuova pagina aperta dunque per la società amaranto che inizia anche a programmare la costruzione dell'organico 2025/26.

Il rinnovo

Si inizia sempre dalle basi, ed è da lì che il club è partito, ovvero dalla riconferma del portiere Giorgio Galluzzo che rappresenta senza dubbio un punto fermo, nonché certezza assoluta, tra i pali. Tra gli estremi difensori sicuramente più forti dell’intero panorama dilettantistico calabrese, ma è anche un uomo spogliatoio, un leader, un riferimento imprescindibile per questa squadra.

Ecco le prime parole di Galluzzo subito dopo il rinnovo: «Essere rimasto a Bovalino per me significa aver sposato pienamente il progetto iniziato a dicembre 2023. La Bovalinese e Bovalino sono ormai casa mia, e questo grazie a una dirigenza che non ci ha mai fatto mancare nulla e a un paese e una tifoseria che, nonostante nell’ultimo periodo sia stata assente fisicamente, non ci ha mai fatto mancare il proprio affetto. Guardiamo al futuro con molto ottimismo con la speranza, concreta stavolta, di iniziare presto a giocare a casa nostra, al nostro Lollò Cartisano, ormai siamo a pochi metri dal traguardo dopo tanti, tantissimi sacrifici».