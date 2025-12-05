Sono giorni altamente intensi di mercato per quel che riguarda i campionati dilettantistici, con diverse trattative già a segno. tanti i movimenti conclusi tra Eccellenza e Promozione.

Paolana, c'è chi viene e chi va

Partendo dal campionato di Eccellenza, c'è aria di forte cambiamento in casa Paolana, soprattutto dopo lo scossone in panchina che ha visto l'esonero di mister Angelo Andreoli. Il club tirrenico sembra in caduta libera, con una sola vittoria nelle ultime sei uscite e senza gol fatti da quattro giornate di fila. Il mercato dunque può essere visto come un assist e, in un certo senso, la società si sta già muovendo. Ufficiale infatti l'ingaggio di Edoardo Politano, atleta paolano doc e cresciuto nel settore giovanile bianco/azzurro. Si tratta di un esterno offensivo, classe 2003, reduce dalle recenti esperienze nel campionato di Promozione con le maglie di Amantea e Scalea. Il giocatore ha scelto dunque di tornare a vestire i colori della propria città, dimostrando ancora una volta un forte senso di appartenenza e un profondo legame con la società.

C'è chi viene e c'è chi va, già perché nelle ultime ore è stata annunciata anche la rescissione consensuale con Alessandro Miceli. Dopo due stagioni vissute all'ombra dello stadio Tarsitano, si separano le strade tra il club e l'esperto difensore classe 1986, che fin qui aveva totalizzato 830 minuti spalmati in undici presenze su dodici in campionato.

Sc Soverato, colpo di esperienza

Passando al girone B di Promozione, a scuotere gli ultimi giorni di mercato è il San Nicola Chiaravalle Soverato, seconda a meno due dalla vetta e ancora imbattuta. La dirigenza mette a segno un altro colpo importante e di esperienza, dal momento che è ufficiale l'ingaggio di Roberto Romeo. Un elemento di grande spessore, considerando anche le precedenti e svariate stagioni tra i professionisti. Romeo inizia la sua carriera con la Reggina per poi approdare, tra le altre, al Catanzaro in Serie C2, contribuendo notevolmente alla promozione in Serie C1.

Subito dopo, la svolta della sua carriera e il passaggio al Gaz Metan Medias che poi si rivelerà la grande sorpresa del massimo campionato rumeno. Con più di 150 presenze tra Superliga e Coppa Rumena, il calciatore ritorna nella sua Calabria per aggiungere qualità e quantità alla squadra dei presidenti Fera e Mancini.

Atl. Maida, un addio

Novità anche in casa atletico Maida dal momento che il club giallorosso, per motivi esclusivamente lavorativi, deve salutare il centrocampista Gianmarco Torchia. Un elemento di spicco della rosa maidese, dal momento che si è sempre distinto per carattere, personalità e spirito di sacrificio: un vero trascinatore dentro e fuori dal campo. Non potendo garantire gli impegni che il campionato richiede, firmerà per la squadra del suo paese, Pianopoli.