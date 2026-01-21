Il calcio mercato invernale dei DIlettanti è sempre più attivo. Nelle ultime ore diverse sono state le trattative concluse nei due campionati di Promozione, rendendo così aperta la corsa ai rispettivi obiettivi.

Corigliano, doppio colpo

Nel campionato di Promozione A si muove il Corigliano, che sta cercando la risalita Play off. Per farlo, però, si affida anche al mercato e a tal proposito annuncia un doppio acquisto: ufficiali gli ingaggi di Vencel Kozul e Josip Santic. Il primo va a rinforzare il reparto difensivo trattandosi di un difensore arcigno e roccioso, il secondo invece mette qualità e affidabilità al centrocampo che adesso è ancora più completo di scelte.

Pro Pellaro, doppio colpo

Nel campionato di Promozione B, invece, si muovono sia la Pro Pellaro che lo Sporting Polistena. I bianconeri, innanzitutto, sono in piena zona play off e vogliono rimanerci, nonostante la cessione del capocannoniere del torneo, Nahuel Menseguez. A tal proposito la dirigenza rimane con le antenne dritte sul mercato e annuncia due nuovi tasselli da mette a disposizione di mister Aquilino: ufficiali gli ingaggi di Nicolas Galli e Lautaro Funaro. Il primo è un centrocampista, classe 1997, mentre il secondo un attaccante classe 1998. Entrambi sono argentini ed entrambi hanno già fatto il loro esordio domenica nel match contro la Bovalinese.

Si muove lo Sporting Polistena

Nuovo innesto anche per lo Sporting Polistena, che domenica ha finalmente ritrovato la vittoria nel prestigioso successo in casa dell'Ardore. Il ds Ciccia mette a segno un colpo sicuramente a effetto dal momento che si assicura le prestazioni d i Federico Carrizzo. Centrocampista argentino, classe 1995, approda nei rossoverdi dopo essersi messo già in evidenza nella prima metà di stagione con la maglia del Taurianova, sempre in Promozione B, per poi passare per un brevissimo periodo al Soriano Fabrizia in Eccellenza.

Le parole del ds Ciccia a riguardo: «L'ingaggio di Carrizzo risponde a una logica di rafforzamento mirata, poiché cercavamo un profilo che abbinasse qualità tecnica e dinamismo, ma soprattutto un calciatore che conoscesse già questo campionato. Siamo convinti che le sue caratteristiche siano funzionali al progetto tattico di mister Ferraro».